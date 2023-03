Taglio barba e capelli gratuito in Salita della Tosse: “Boom di presenze, richieste in crescita”

Genova. Taglio barba e capelli gratuito, al mercoledì pomeriggio, per persone in difficoltà economica.

È questo uno dei servizi di solidarietà portati avanti dall’associazione Quelli del Bus, con sede in Salita della Tosse – in centro, a un passo da via San Vincenzo – che al momento sta riscuotendo successo e partecipazione oltre le aspettative.

“Il servizio è attivo solo un giorno a settimana dal 15 febbraio, ma ad oggi sono già oltre una quarantina le persone che sono arrivate qui da noi chiedendo di farsi tagliare i capelli. Per lo più sono bambini, ma anche adolescenti e anziani con situazioni familiari e economiche difficoltose. E le richieste continuano a crescere, per questo stiamo pensando di aumentare l’attività” spiega il presidente dell’associazione Emiliano Maineri. “Grazie al passaparola stiamo raggiungendo un numero sempre maggiore di persone” aggiunge.

I due parrucchieri sono Valentino, di nazionalità ucraina, e Karen, di nazionalità ecuadoriana, e mettono a disposizione le proprie competenze per aiutare chi ha bisogno.

“Siamo anche in stretto contatto con molti profughi ucraini, in fuga dalla guerra e rifugiati a Genova, per i quali abbiamo organizzato un serivzio di insegnamento della lingua italiana, grazie a Valentino che fa da tramite” continua il presidente.

Oggi, nella sede di Salita della Tosse, l’associazione porta avanti anche altri servizi tra cui il banco alimentare, aiuto compiti, mettendo inoltre a disposizione i propri spazi per far studiare gli studenti.

L’associazione Quelli del Bus, in collaborazione con la chiesa cristiana evangelica Pdg Genova est con sede a Lavagna e Genova, nasce diversi anni fa a bordo di un bus fuori dalle discoteche come punto di riferimento per “raccattare” giovani che uscivano dalla sala da ballo ubriachi o sotto effetto di droghe.

“Pensavamo ad accoglierli e a chiamare il 118 o le loro famiglie. Eravamo una presenza fissa e nel giro di poco tempo siamo stati soprannominati ‘quelli del bus’, da lì il nostro nome” spiega ancora il presidente.