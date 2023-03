Taekwondo: tre genovesi d’oro ai campionati italiani juniores

Casoria. Il taekwondo genovese si conferma ai massimi livelli laureando tre nuovi campioni italiani juniores di Casoria, in Campania.

Ai campionati italiani cinture nere dedicati agli under 18 andati in scena al Palacasoria, recentemente intitolato allo storico maestro di taekwondo Domenico D’Alise, brillano soprattutto le stelle della Scuola Genova, con gli ori di Martina Fantoni, Riccardo Pastore e Anna Fossaceca. Pastore e Fossaceca, in particolare, erano tra gli atleti maggiormente attesi a Casoria e attenzionati anche dallo staff della Nazionale.

Dopo aver vinto tutto a livello under 15 e aver rappresentato l’Italia all’ultimo campionato europeo di categoria, le due giovani stelle classe 2008 non hanno deluso, vincendo le rispettive batterie in modo netto e dimostrando di non partire minimamente il passaggio di categoria. Per i nuovi campioni italiani genovesi si spalancheranno ora le porte del centro di preparazione olimpica di Roma, parteciperanno ai primi raduni di selezione della squadra azzurra che prenderà parte ai prossimi Europei juniores in programma dal 24 al 26 agosto a Tallin. L’obiettivo, per tutti loro, è convincere il direttore tecnico della nazionale Claudio Nolano e staccare un pass per l’Estonia.