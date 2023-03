Taekwondo, pioggia di medaglie per le società genovesi alla prima tappa del Trofeo Kim & Liù

Genova. Si è svolta domenica 12 febbraio la prima tappa del Trofeo Kim & Liù, gara dedicata alle categorie giovanili del taekwondo.

Quest’anno, all’evento conclusivo in programma a giugno presso il Foro Italico di Roma, si sono aggiunte tappe territoriali per macroregioni, volute dalla Federazione Italiana Taekwondo per sostenere ulteriormente la pratica sportiva in età giovanile. Al palazzetto dello sport di Giaveno (in provincia di Torino), hanno quindi partecipato oltre 300 atleti provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia, alla caccia di una medaglia che possa rappresentare per loro il primo step di una carriera nel taekwondo, come già successo per il campione olimpico a Tokio Vito dell’Aquila, che proprio al Kim & Liù visse la prima di tante affermazioni.

Per le società liguri tantissime medaglie e ottime indicazioni, a partire dalle giovani promesse della Scuola Genova, che rientra da Giaveno con un bottino di tutto rispetto: vincono l’oro Bozano Arianna, Riganti Tommaso, Cannas Federico, Porrovecchio Alice, Pastore Christian, Urciuoli Giada, Piló Augusto, Zafferani Agata, Bodratto Rachele e Zamboni Alisia, mentre sono d’argento Richardt Luca, Raso Andrea, Abate Guido, Piga Ginevra e Maggioncalda Maristella. Chiudono in medagliere per la scuola del maestro Fugazza i bronzi conquistati da Bozano Betrice, Rinaldi Niccolò, Facco Federico, Della Rocca Martina, Gimelli Giorgia, Ruscelli Giovanni, Benzi Carlotta e Frogiero Michael.

Medaglie anche per l’Olimpia Savona, con gli ori di Morales Jordan, Cuvato Olivia, Cadeddu Francesca e Santangelo Vincenzo, gli argenti di Berta Zoe e Borzone Ambra e i bronzi del figlio d’arte Caddeo Pietro e di Vassallo Elia.

Festeggia anche l’Athletic School Tigullio, con gli ori di Montobbio Alessia e Paggi Giada, gli argenti di Paggi Jacopo e Gabai Gioele e il bronzo di Montobbio Arianna, mentre il maestro Giglio e l’Olympic Center festeggiano il bronzo di Luciano Santinelli. Due medaglie anche per la Lanterna Taekwondo del maestro Terrile, con l’oro vinto da Gabriele Giorgianni e il bronzo di Flavio Russo.

Per il taekwondo ligure ora occhi sugli juniores, dal 18 al 19 marzo in scena i campionati italiani di categoria a Casoria (NA). Speranze di medaglie soprattutto per Riccardo Pastore e Anna Fossaceca, già nel giro della nazionale e vestiti d’azzurro agli ultimi Europei di categoria.