Taekwondo, la genovese Alice Bagnoli è di bronzo al Dutch Open

Genova. Buona la prima per Alice Bagnoli che, al suo esordio nel circuito internazionale del taekwondo, conquista subito una medaglia di bronzo.

L’atleta genovese, in forza alla Hwasong, ha partecipato al prestigioso Dutch Open tenutosi a Eindhoven (Olanda) accompagnata dal maestro Lorenzo La Corte. La gara è uno degli appuntamenti più importanti del circuito Open che assegna anche punti nel ranking europeo e ha richiamato in Olanda 1.150 atleti da tutto il mondo.

Alice, classe 2009, ha gareggiato nella categoria 51 kg battendo agli ottavi di finale la tedesca Sonmez con il risultato di 2 round a 0 e ripetendosi ai quarti contro la belga Gecolak, sconfitta per 2 a 1. Niente da fare, invece, contro l’altra atleta belga Badji, poi argento, che ha avuto la meglio sulla Bagnoli con il punteggio di 2 round a 0.

Per la giovane promessa del taekwondo genovese resta il grande risultato di aver centrato il podio al primo colpo in una competizione così importante, a suggello di un periodo di forma straordinario che l’ha portata a ottenere l’argento agli ultimi campionati italiani cadetti (anche in quel caso alla sua prima partecipazione), l’oro all’Insubria Cup e di vincere anche il recente Trofeo Lanterna, tenutosi a Genova solo una settimana fa.