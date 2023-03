Sviluppo economico, Benveduti: “Rifinanziato con altri 4,3 milioni il bando dedicato ai progetti di innovazione energetica”

Genova. “Regione Liguria intensifica a 6,8 milioni di euro la capienza del bando a sostegno dei progetti di innovazione finalizzati all’efficientamento energetico“. A dirlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, proponente della delibera approvata in giunta che rifinanzia, con oltre 4,3 milioni di euro, il bando attuativo dell’azione 1.1.3 del Por Fesr 2014-2020. Con questa integrazione saranno coperte tutte le domande ammissibili e che concluderanno e rendiconteranno l’investimento, improrogabilmente, entro il 15 giugno prossimo.

“Consumare meno, produrre meglio. È la filosofia con la quale avevamo annunciato al tessuto produttivo ligure l’avvio di questa misura, ancora della vecchia programmazione, a supporto dell’efficientamento energetico e che ha saputo cogliere in pieno le necessità d’innovazione delle imprese – spiega l’assessore Benveduti – Come promesso, siamo riusciti a riservare un’integrazione di risorse che ci ha permesso di scorrere la graduatoria, premiando così quei progetti di maggior qualità che hanno saputo meglio rispondere agli obiettivi posti”.

Si ricorda che la misura prevedeva un’agevolazione regionale concessa tramite un fondo perduto al 50% dell’investimento in materia di innovazione di prodotto o di servizio, con un contributo massimo concedibile di 200 mila euro a intervento.

“Sull’onda di quanto già fatto, proseguiremo con la nuova programmazione a sostenere l’efficientamento energetico di imprese ed enti locali. Come dimostra il bando attualmente attivo (che rimarrà aperto fino al 14 marzo) in favore dei comuni con popolazione compresa tra i 2 mila e i 40 mila abitanti e i prossimi, che attiveremo entro fine maggio, a supporto degli edifici pubblici dei Comuni con popolazione inferiore a 2 mila abitanti e per le imprese”.