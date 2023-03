Superbonus, Meloni alza la voce: “Siamo il governo della serietà”. Resta l’impasse sui crediti bloccati

Genova. “Dite che noi siamo il governo dell’austerità, ma se per austerità si intende tentare di mettere le pezze su un provvedimento che è costato decine e decine di miliardi e ha lasciato nelle casse dello Stato un buco di 40 miliardi per efficientare meno del 4% degli edifici, di cui gran parte seconde case, e per aiutare le banche a lucrarci sopra, quella non è austerità, quella è serietà“. La premier Giorgia Meloni alla Camera alza la voce e torna ad attaccare il Superbonus rispondendo ai deputati del M5s. Lo fa all’indomani delle proteste degli edili esplose a Genova, con 500 mezzi a paralizzare la città per l’intera mattinata, ma anche a Roma, dove si è tenuto un corteo con la partecipazione di Giuseppe Conte.

Nel frattempo manca ancora una soluzione per risolvere il problema principale, che rischia di far fallire centinaia di imprese e di cancellare migliaia di posti di lavoro: quello dei crediti incagliati. Secondo le stime degli edili sono 350 milioni di euro nella sola città metropolitana di Genova più altri 450 milioni ancora da maturare, soldi che le aziende attendono di incassare per recuperare liquidità ed evitare il tracollo. Le trattative finora non sarebbero andate a buon fine: l’ipotesi di usare gli F24 in compensazione, proposta da banche e costruttori, è osteggiata dalla ragioneria generale dello Stato.

Su un fronte parallelo si lavora per prorogare il Superbonus al 110% per le unità immobiliari indipendenti, le cosiddette villette, fino al 30 settembre 2023, nei casi in cui sia stato effettuato al 30 settembre 2022 almeno il 30% dei lavori. In Liguria edifici unifamiliari e unità indipendenti rappresentano il 41,7% degli investimenti e il 78,9% degli edifici (dati di Enea aggiornati a febbraio 2023).

Intanto le associazioni di categoria del settore edile in Liguria – che ieri per la maggior parte non hanno appoggiato la protesta spontanea delle imprese e non hanno raccolto l’appello a unirsi alle prossime iniziative – durante gli incontri in Regione hanno proposto l’istituzione di un fondo di garanzia per i prestiti chiesti dalle aziende in crisi di liquidità. Ma l’ipotesi al momento è stata scartata dall’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti: “I numeri rappresentati dalle aziende ci hanno annichilito, arriveremmo quasi a un miliardo di euro. Se pensiamo che tutti i fondi europei per sette anni ammontano a 600 milioni, è evidente che il nostro intervento non servirebbe a nulla. La prossima settimana sarò a Roma e ne parlerò al ministero delle Finanze. Purtroppo l’idea alla base del Superbonus non era sbagliata, ma il provvedimento è stato costruito male”.

Ieri in Consiglio regionale è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dalla Lista Toti che impegna la giunta ad attivare un tavolo tecnico per la cessione dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi, anche tramite le associazioni di categoria, per arrivare all’apertura di una piattaforma di collocamento dei crediti rimasti bloccati. Congelata, invece, la proposta di legge del M5s per l’acquisto dei crediti fiscali da parte della Regione, compensandoli con oneri fiscali nei confronti dello Stato, un’idea appoggiata anche dall’assessore Scajola.