Genova. “Fallire per eccesso di crediti, un miracolo made in Italy“. L’amaro sarcasmo di uno striscione portato in piazza stamattina dagli edili genovesi, sfilati in corteo con 500 mezzi, racconta efficacemente il paradosso vissuto da centinaia di imprese. Col bilancio nettamente in attivo, ma senza liquidità e quindi sull’orlo del baratro. Sono le storie di chi doveva risollevarsi grazie soprattutto al Superbonus e invece oggi rischia di finire sul lastrico perché quei lavori non sono mai stati pagati. Sono le storie dei titolari, ma anche dei loro dipendenti, uniti in una protesta trasversale che non ha precedenti in città.

“Ci è stato promesso che avremmo potuto vendere i crediti fiscali alle banche o alle poste, ma così è stato solo fino a un certo punto – racconta Fabrizio Bordo, titolare dell’omonima impresa che ad oggi vanta ben due milioni di euro in crediti fiscali bloccati -. Se questa situazione non si sblocca saremo costretti a fallire anche se abbiamo i crediti in tasca, e questa è una cosa che rasenta l’assurdo. Sembra un piano criminale nei nostri confronti, altro che truffe, i truffati in questo momento siano noi”.

Dieci cantieri ancora aperti e circa 3 milioni di lavori pagati non in denaro, ma in crediti d’imposta che oggi “non valgono più niente”. La rabbia è tanta: “Per l’opinione pubblica siamo dei ladri, la gente quando sa che lavoro faccio dice: chissà quanto hai rubato. E questo è un tormentone che deve finire perché noi non siamo disonesti – prosegue Bordo -. Noi siamo persone che danno da mangiare a famiglie, la mia azienda oltre ai 18 dipendenti ha una ventina di persone che lavorano tra ponteggiatori, artigiani, e persone che fanno lavori specifici. E se in questo periodo abbiamo guadagnato qualcosina di più è perché ci alziamo la mattina alle cinque e andiamo a dormire a mezzanotte. Io faccio questo mestiere da 35 anni e voglio continuare a farlo, ma prima o poi fallirò anche io”.

In testa al corteo c’è Marco Briano, titolare della ditta Di Martino, specializzata in restauri storici e monumentali: “Noi cosa possiamo fare? Stiamo rispettando le leggi dello Stato, ci siamo adeguati a un mercato, non abbiamo barato. Ci troviamo in una situazione incresciosa. Vogliamo avere la certezza di poter continuare a lavorare”. In tutto 12 persone, di cui 8 dipendenti e un paio di collaboratori. “Quanto durerò? Forse arriverò a fine anno“.

“Basta crediti incagliati”, gli edili genovesi scendono in piazza

Meno ottimista è Leonart Prendi della Eurogarden Costruzioni: “Noi possiamo consegnare i documenti alla Finanza tra un mese. Io ho quattro cantieri Sismabonus con 6 dipendenti, più quelli che collaborano in partita Iva. Non ho crediti bloccati perché sono appoggiato a un’azienda più grossa, ma ad oggi non stiamo assolutamente lavorando”. Gli operai sono scesi in corteo con lui: “Temiamo per noi e soprattutto per i nostri figli – racconta Bala Hamit, albanese da 25 anni in Italia -. Lo stipendio arriva ma negli ultimi mesi ci sono state difficoltà. Siamo costretti a fare straordinari per andare avanti”.

“Il calvario è iniziato dopo il decreto anti-frodi, perché a rimetterci siamo stati anche noi che abbiamo sempre lavorato onestamente – ricorda Nico Messina, titolare della Rb -. Non ce la facciamo più. I cantieri rimarranno fermi. E, se le imprese falliscono, i condomini rischiano di pagare tutto per mandarli avanti. Io ho un milione e mezzo di crediti incagliati e 11 dipendenti più 3 collaboratori, in tutto siamo 14. Stiamo facendo le carte per ottenere un prestito in banca“. Anche lui ha portato i lavoratori in piazza: “Siamo preoccupati, speriamo si risolva qualcosa. L’azienda ha mille difficoltà e noi dobbiamo dare una mano”, racconta uno di loro.

“Ci è dispiaciuto creare disagio alla città, ma era necessario farsi sentire in qualche modo – conclude Carlo De Romedis, titolare dell’Emporio Edile e organizzatore della protesta -. Volevamo rendere partecipi tutti di una situazione che è drammatica perché le nostre imprese rischiano di fallire. Se analizziamo i bilanci del 2021 e i provvisori del 2022, vediamo imprese che sulla carta sono floride, che portano nei cassetti fiscali numeri rilevanti che non riescono a trasformare in liquidità. Il paradosso è che sono imprese che falliscono con uno stato di attivo considerevole. Questo avrà ricadute su tutti, la contrazione genererà un licenziamento di massa, oggi abbiamo 9mila addetti di cui almeno un quarto che rischiano di essere licenziati nel giro di tre o quattro mesi. Ma la seconda vittima diretta saranno i cittadini che si ritroveranno impalcature a metà, con inquilini che non possono aprire le finestre”.

Infine un appello: “Il nostro è stato un gruppo spontaneo, chiediamo alle associazioni di categoria e ai sindacati di essere con noi per continuare, nel caso, la nostra protesta – continua De Romedis -. Quello che ha impressionato è che le imprese, i fornitori, gli artigiani, che normalmente vivono di una competitività molto agguerrita oggi sono tutto insieme. Ci aspettavamo una partecipazione forte ma non così importante”.

“Massimo rispetto per gli edili, noi non abbiamo aderito perché è stata un’iniziativa spontanea – risponde Federico Pezzoli, segretario della Fillea Cgil ligure -. Noi, insieme alla Feneal Uil, abbiamo proclamato manifestazioni in cinque città italiane il 1° aprile e partiranno diversi pullman da Genova per Torino”. Si tratta della mobilitazione Fai la cosa buona per chiedere il mantenimento della cessione dei crediti per le famiglie con Isee fino a 30mila euro, politiche strutturali per la rigenerazione delle città, rispetto del contratto nazionale e divieto del subappalto all’infinito.

“Il problema è stato sollevato oltre un mese fa, è serio e preoccupante. Ovviamente siamo a disposizione per parlare, nei giusti modi, con chiunque abbia a cuore le sorti del settore”, aggiunge Mirko Trapasso, segretario della Feneal Uil Liguria. Mentre Andrea Tafaria, vertice regionale della Filca Cisl, ricorda che il sindacato parteciperà a un’iniziativa il 24 marzo a Roma col segretario nazionale Enzo Sbarra: “Subito dopo ci muoveremo sul territorio, ma il superbonus è una questione che va risolta a livello nazionale”.

“Siamo a conoscenza del problema, stiamo lavorando e ne stiamo parlando quotidianamente a livello nazionale in contatto diretto col Governo. Abbiamo mandato lettere a prefetti e parlamentari. Appoggiamo l’idea alla base della protesta, ma scendere in piazza non basta per risolvere i problemi. Noi abbiamo altri strumenti”, interviene Luca Costi, presidente di Confartigianato Liguria. In piazza c’era anche Federico Capogreco, presidente ligure di Aniem Confapi: “Ma ero presente come semplice imprenditore – spiega -. Aniem Liguria sta già lavorando per iniziative future cercando di coinvolgere le altre associazioni datoriali e i sindacati. Purtroppo non è semplice”.

“Comprendiamo le difficoltà in questo momento nei riguardi di una misura che, sebbene lodevole nella finalità, è stata gestita in maniera insostenibile. Sarà nostra cura sollecitare ancor più il governo affinché si riesca a raggiungere un provvedimento ponte che permetta una soddisfacente definizione del pregresso, in attesa poi di pianificare un futuro che dev’essere gestito in maniera certamente più professionale e sostenibile”, aggiunge l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.