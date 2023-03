Superbonus, gli edili genovesi: “Paralizzeremo Genova”. In piazza martedì 21 con i mezzi da lavoro

Genova. La situazione è esplosiva: con 300 milioni di investimenti in bilico e 5000 lavoratori a rischio, la Liguria è una delle regioni italiane dove lo stop al Superbonus e alla cessione del credito deciso dal governo potrebbe portare gli effetti più devastanti. Un timore che non fa dormire la notte gli imprenditori edili e artigiani che, riuniti nel gruppo “Basta Crediti Incagliati”, hanno deciso di scendere in piazza a Genova martedì 21 marzo.

Il gruppo di professionisti del settore, piccole e piccolissime medie imprese, è nato spontaneamente, al di fuori dei confini di sindacati e associazioni di categoria, su una chat whatsapp che nel giro di qualche settimana si è allargata fino a superare i 500 partecipanti.

Negli ultimi giorni gli imprenditori hanno incontrato le istituzioni comunali e regionali e si sono riuniti in un’assemblea. La decisione è scaturita è stata quella di far sentire la propria voce con una vera manifestazione, le cui modalità sono state comunicate anche alla questura.

“Ci dispiace per i disagi che provocheremo inevitabilmente – dicono – ma martedì Genova sarà paralizzata dalle prime ore del mattino e per tutto il giorno, siamo costretti a farlo per non fallire e per non lasciare a casa centinaia di dipendenti, con il cambio delle carte in regola sul superbonus, i nostri cassetti fiscali sono pieni di crediti di imposta ma non abbiamo più liquidità, non abbiamo più soldi sui conto correnti perché le banche non stanno acquistando più i nostri crediti d’imposta”.

Gli imprenditori hanno organizzato due cortei, uno da ponente e uno da levante, entrambi diretti in piazza De Ferrari. Il primo concentramento è previsto alle 7 dal piazzale davanti a Leroy Merlin, a Campi, per le imprese del ponente e della Valpolcevera, il secondo alla stessa ora in piazzale Resasco a Staglieno. In testa al corteo ci saranno i mezzi da lavoro – ruspe, furgoni, escavatori, muletti – mentre l’appuntamento per chi si unirà a piedi è alle 10 in piazza De Ferrari.

“Non arrabbiatevi con noi, lo facciamo per sopravvivere”, continuano gli edili che invitano in piazza anche i tanti cittadini che stanno direttamente patendo i disagi legati allo stop dei benefici fiscali: “Se siete tra coloro con le facciate coperte da ponteggi da mesi per via dei lavori bloccati, o tra coloro a cui sono saltati dei lavori su cui avevate fatto affidamento, venite in piazza con noi”.

Sempre martedì 21 il tema sarà portato anche all’attenzione del consiglio regionale con la discussione di un ordine del giorno che impegna la giunta a verificare ogni possibile istanza di compensazione dei crediti oggi nei cassetti fiscali delle imprese anche mezzo delle società controllate dall’ente e a istituire un tavolo tecnico. Nelle passate settimane la Regione Liguria, così come il Veneto, il Lazio e il Piemonte, avevano proposto di acquisire parte dei crediti fiscali ma il governo ha imposto una frenata all’ipotesi.