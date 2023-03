Genova. Nella sola città metropolitana di Genova hanno sede 1908 imprese edili con 9100 dipendenti e a oggi risultano già “incagliati” 350 milioni di euro di crediti a cui a breve si aggiungeranno 450 milioni di crediti maturandi. I debiti insoluti dei general contractor nei confronti delle imprese ammontano ad altri 100 milioni.

Sono alcuni dei numeri forniti dalle aziende edili che questa mattina, a Genova, scendono in piazza con due cortei – uno da Staglieno e uno da Campi, verso il centro città – che inevitabilmente paralizzeranno il traffico cittadino.

“E’ da tanto tempo che chiediamo di essere ascoltati, le imprese sono cariche di denaro virtuale ma non potendo ottenerlo rischiano un licenziamento di massa, servono risposte in tempi brevissimi non in cinque o sei mesi”, dice Carlo De Romedis, imprenditore e una delle anime della protesta.

La manifestazione, preventivamente comunicata alla questura, si snoda tra le direttrici periferia – De Ferrari, le imprese edili saranno in strada con circa (secondo gli organizzatori) 500 tra camion, ruspe e furgoni. Le ripercussioni si sono fatte presto sentire a ponente e levante, sulla viabilità ordinaria ma anche sul nodo autostradale. “Una partecipazione superiore alle attese”, dice De Romedis.

Non si tratta di un’iniziativa sindacale o voluta dalle organizzazioni di categoria istituzionali. La protesta di oggi nasce spontaneamente da un gruppo di imprenditori che si sono riuniti sulla chat whatsapp “Basta Crediti Incagliati”, chat che nel giro di poche settimane ha raggiunto oltre 800 iscritti.

La manifestazione di oggi è stata accompagnata da un “manifesto”, che pubblichiamo in versione integrale:

“Oggi siamo scesi in piazza come gruppo indipendente di imprese edili, artigiani , fornitori e professionisti del settore, per chiedere lo sbocco dei crediti fiscali e per esprimere disappunto sulle scelte politiche degli ultimi anni; scelte che hanno portato il comparto edile sulla soglia del collasso.

Il blocco del mercato della cessione dei crediti fiscali ha creato – e sta creando – una vera e propria crisi sistemica nell’economia del territorio : l’impossibilità infatti, di cedere sul mercato i bonus e l’inadempimento dei General contractor, ha determinato una persistente carenza di liquidità nelle imprese edili che, ove non intervenga un repentino “cambio di rotta” determinerà, a brevissimo, il loro fallimento.

Fallimento i cui effetti, ovviamente, si ripercuoteranno sui dipendenti e sulle loro famiglie, sui fornitori, sui professionisti coinvolti, sui condomìni e sui condòmini.

Nell’ambito dell’iter di conversione del provvedimento d’urgenza proponiamo, in sintesi, i seguenti “emendamenti”:

Attivazione del circuito dell’acquisto diretto dei crediti da parte delle Istituzioni, delle Società partecipate e delle Aziende Statali:

Infatti la crisi, prossima all’irreversibilità, come sopra descritta impone il coinvolgimento immediato e diretto delle istituzioni, delle società partecipate e delle aziende statali (CDP, RFI, ENEL, ENI, SNAM, Fincantieri, ecc.) sul mercato dei crediti fiscali come soggetti acquirenti.

Approvare la proposta di utilizzo degli F24 a compensazione dei crediti maturati:

Di procedere al pagamento degli F24 della clientela, sino a concorrenza del 3% dell’importo del singolo F24, con i crediti di imposta acquistati dagli Istituti finanziari se derivanti dagli interventi agevolati con i bonus edilizi (con conseguente, immediato, alleggerimento dei relativi plafond fiscali).

Approvare la proposta di posterogazione della maturazione degli interessi moratori per il mancato pagamento degli F24 da parte delle Imprese edili in situazione di “incaglio”:

Occorre riconoscere, in via straordinaria e temporanea, la non decorrenza degli interessi moratori quantomeno sino al 31.12.2023 a carico delle Imprese edili che, in ragione dell’incaglio dei crediti, non riescano a pagare, entro le tempistiche di legge, gli F24.

Approvare la proposta di differimento dei termini per la conclusione degli interventi legati ai bonus edilizi per i cantieri avviati:

Alla luce del grave rallentamento, e financo della sospensione, dei cantieri come conseguenza dell’incaglio dei crediti e dell’inadempimento dei GC (a loro volta, spesso, vittima della crisi energetica e della crisi della supply chain), occorre differire il termine finale per l’esecuzione delle opere al 31.12.2024.

In difetto, si potrebbe generare, a causa del mancato rispetto del termine attuale del 31.12.2023, un’enorme mole di contenziosi, afferenti il mancato o parziale riconoscimento della detrazione del 110%, con conseguenze di enorme portata in danno delle Imprese, incolpevoli, e dei Committenti, altrettanto incolpevoli.

Approvare la proposta di ripristino delle opzioni “cessione” e “sconto in fattura” sui bonus edilizi ordinari:

Ripristinare cessione e sconto sui bonus ordinari (eco, sisma ed eco-sisma), consentirebbe al Settore, unitamente alle iniziative legate al PNRR, di non subire una drastica, se non pressoché totale, contrazione dell’attività dopo il dicembre 2023. Gli edili si firmano “Con viva e vibrante angoscia”.