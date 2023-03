Stretta sui padroni di cani, sale la protesta: “Basta criminalizzarci, servono più spazi”

Genova. Decine di sanzioni nei parchi pubblici, come sui sentieri del Righi, dove gli agenti in borghese della polizia locale stanno portando avanti la stretta contro i padroni ‘indisciplinati’ voluta dalla amministrazione civica in risposta alle tante segnalazioni ricevute in questi mesi. Una vera e propria svolta che però sta sollevando numerose proteste: dopo la missiva dei residenti ‘cinofili’ di Carignano, arriva la lettera aperta della ‘Comunità amici dei cani‘, che sta riunendo decine di padroni di Circonvallazione, Righi e Carmine.

“Attualmente i cani a Genova sono più di 60 mila – si legge nel documento – Genova è infatti la Città più dog-friendly d’Italia e in Europa è alla pari di Parigi. Questo pone un problema importante sulla necessità di adottare nuove regolamentazioni che non siano solo punitive ma che vadano a favorire la vita stessa dell’animale in ambito urbano, che come è ovvio ha sue precise necessità. L’attuale campagna sanzionatoria così impegnativa e intensificata sta indicando alla comunità genovese i cani e i loro padroni come un problema per la città. Il rischio concreto è quello di creare discriminazione e divisione fra i residenti, ma preoccupa soprattutto la potenziale reazione nei casi estremi di persone disturbate dove l’accanimento può diventare un supporto alle loro turbe”.

In altre parole i padroni di cani si sentono criminalizzati e indicati come unici responsabili del degrado cittadino “anche se a guardare da un’altra prospettiva noi con i nostri amici a quattro zampe siamo un presidio per alcuni luoghi che senza di noi sarebbero vuoti e che diventerebbero terra di nessuno, ottima solo per spaccio e delinquenza. Come succede nei giardini di Villetta Di Negro – sottolinea Marta, una delle promotrici della Comunità – Incentivare i presidi virtuosi in questi luoghi diventa quindi sempre più urgente, in questo, chi ha la necessità di andare in aree verdi come i detentori di cani, dovrebbe essere fortemente agevolato e aiutato con delle concessioni lungimiranti. Al contrario, attraverso la massiccia e ingiustificata intensificazione di controlli e sanzioni, si sta di fatto disincentivandone la frequentazione“.

A far saltare il tappo dell’indignazione sono state alcune multe arrivate da agenti in borghese in perlustrazione sui sentieri del Righi: “E’ l’area verde per eccellenza della nostra città, ma ancora una volta non si ritiene necessario regolamentare zone concesse a favore di cani in libertà, al contrario anche qui si sanziona in mezzo alla natura durante una solitaria passeggiata, contro ogni logica al benessere dell’animale e della persona – spiega – Una situazione che per contro altare vede la penuria di aree attrezzate per i cani che sono in quantità e dimensioni non adatte ai bisogni delle migliaia di padroni di cani genovesi“.

Per questo motivo i gruppo, per ora informale di padroni di cani della ‘città alta’, vorrebbe sottoporre alla amministrazione alcune richieste tra cui: “Una nuova regolamentazione per aiutare quella larga parte di cittadini padroni di cani, studiata e applicata al più presto iniziando con l’allentare quanto prima i controlli serrati che sono stati recentemente ordinati. Nel merito suggeriamo poi la valutazione di spazi verdi centrali da concedere su orari idonei concordati e o permanenti per quegli spazi a bassa frequentazione di famiglie e bambini – com appunto Villetta di Negro – Individuando anche nella zona del Righi percorsi e sentieri che possano essere concessi ai cani accompagnati ma in libertà.

Provvedimenti che, oltre ad aiutare una grande comunità cittadina, potrebbero diventare un valore aggiunto per la vivibilità e la sicurezza degli stessi spazi concessi. Un esempio concreto e virtuoso che regalerebbe a Genova e ai suoi residenti una nuova identità di città pet-friendly in aiuto magari anche ai tanti visitatori e turisti che, non abbandonando i loro amici a quattro zampe, apprezzerebbero ancora di più la nostra ospitalità”.

“Sappiamo inoltre che l’assessore per le pari opportunità e animali Francesca Corso si sta attivando per trovare un equilibrio – conclude Marta – bene, non siamo qua e speriamo di poter essere coinvolti in una discussione che riguarda tantissimi genovesi”.