Stanza del Cinema: lunedì 6 al Ducale uscite che hanno avuto successo ai Festival

Genova. Nuovo appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (Sncci) in accordo con la direzione del Ducale.

Lunedì 6 marzo, alle 17.30, nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), Furio Fossati e Andrea Borneto prenderanno in esame le uscite in sala di febbraio, un assortimento che ha attinto ancora dai palmares delle principali rassegne cinematografiche europee dello scorso anno e che ha fatto familiarizzare il pubblico con gli ultimi protagonisti dell’imminente notte degli Oscar che ancora mancavano all’appello.

Da Cannes provengono il Premio per la Miglior Regia, Decision to Leave del coreano Park Chan-Wook, e quello per la miglior attrice, il cruento thriller Holy Spider dell’iraniano Ali Abbasi; anche da Venezia arriva la miglior interprete del concorso, la Cate Blanchett del fluviale TÁR, accompagnata dalla Coppa Volpi per il miglior attore, nonché premio per la miglior sceneggiatura, Gli spiriti dell’isola, nuova fatica del Martin McDonagh di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, e dal documentario sulla fotografa e attivista Nan Goldin, Tutta la bellezza e il dolore, Leone d’Oro dell’edizione: tutti titoli che, al pari di The Whale di Darren Aronofsky, adattamento dell’omonima pièce e clamorosa rentrée di un irriconoscibile Brendan Fraser, della pellicola d’animazione Marcel – The Shell e del primo film irlandese che concorre al titolo di Miglior film internazionale, The Quiet Girl, aspirano a portare a casa l’agognata statuetta.

Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono, festività permettendo, il primo e il secondo lunedì del mese per parlare delle uscite in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia della Settima Arte.

Dato il numero limitato di posti, si prega di prenotare inviando un’e-mail al nostro indirizzo snccigruppoligure@gmail.com o lasciando un commento al post riportante questo comunicato che potete trovare sulla pagina Facebook Gruppo Ligure Critici Cinematografici Sncci.

La discussione è aperta alla partecipazione del pubblico. L’ingresso è libero.