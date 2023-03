Staglieno, arrestato pusher 22enne: un chilo e mezzo di hashish nel cassettone della tapparella

Genova. Un pusher 22enne di nazionalità gambiana è stato arrestato durante un’operazione congiunta tra guardia di finanza e polizia locale al termine di un pedinamento anche a bordo di un autobus.

Gli agenti hanno seguito il giovane fino a largo della Zecca, dove hanno proceduto al controllo. Il 22enne, mostrandosi in stato di agitazione, a seguito di specifica richiesta delle forze intervenute, non ha fornito i propri documenti di identità e ha dichiarato di dimorare presso un indirizzo, che è poi risultato essere diverso da quello abituale.

La successiva perquisizione presso il luogo di effettiva dimora dell’uomo, un appartamento in cui viveva in affitto un altro cittadino straniero a Staglieno, ha consentito di rinvenire e sequestrare un chilo e 650 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, occultati all’interno di un cassettone della tapparella, telefoni cellulari, una carta di identità e un permesso di soggiorno di lungo periodo, presumibilmente falsi, intestati ad altro straniero. Trovati anche mille euro in contanti, una pistola a gas con matricola abrasa e relative munizioni.

Al cittadino extracomunitario è stata applicata la misura cautelare dell’arresto nel carcere di Marassi, in attesa di sentenza definitiva.