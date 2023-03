St. Patrick’s Day a Genova e dintorni, gli indirizzi e gli appuntamenti per brindare all’irlandese

Genova. C’è una parola irlandese, “craig”, che significa, a grandi linee, andare a fare festa con gli amici. In Irlanda, ma non solo, il giorno di “craig” per eccellenza è il 17 marzo, giorno in cui si celebra San Patrizio, il patrono dell’isola. Inutile dire che in Irlanda e in tutto il mondo, il 17 marzo, è diventato anche una sorta di festa della birra.

Anche a Genova e dintorni il St. Patrick’s Day ha preso negli ultimi anni sempre più piede, in parte per via della globalizzazione e dei social, in parte per il diffondersi di abitudini importate da studenti Erasmus e turisti, e oggi il 17 marzo è celebrato con appuntamenti e iniziative speciali non solo negli irish pub ma anche in altri locali.

Ecco quindi alcuni degli eventi che si preannunciano come particolarmente gettonati dai giovani e meno giovani pronti a brindare con boccali, travestimenti “in verde”, giochi a premi e altre follie.

Non si può non citare un pub come il Molly Malone’s di via Dei Reggio a Multedo (nella foto), uno dei più noti irish pub di Genova che, non a caso, ha iniziato a festeggiare il St. Patrick’s day già da alcuni giorni: dopo un torneo di calciobalilla martedì, la cena di San Patrizio e il contest di spillatura perfetta di Guinnes mercoledì e la serata dedicata a Hop House, l’ultima nata di casa Guinness in questo giovedì 16, domani, 17 marzo, apertura dalle 19 con tre punti di spillatura tra pub, giardino e giardinetti, battaglia navale di gruppo con gadget e premi in palio. Per queste serate sono ospiti le birre di The White Hag, birrificio di Sligo, in Irlanda.

Restiamo a ponente con un altro locale storico, il Cantiere, a Sestri Ponente. Venerdì sera per ogni pinta di Guinness ordinata si otterrà un cappello tipico di San Patrizio. Sono graditi travestimenti a tema.

Un altro bar che si prepara a festeggiare, ed è particolarmente amato dai giovanissimi, è l’Irish Pub di vico della Croce Bianca, all’Annunziata. Oltre alle spine, in programma una music session in stile irlandese a partire dalle 22.

Sempre in centro storico, spazio alla Piccola Birreria Kowalski di Salita Pollaiuoli. Quest’anno il locale ha deciso di festeggiare unendo “due grandi passioni, la birra scura e il maiale”. Quindi è nata la collaborazione con il “gran maestro e cerimoniere del porco” Andrea Rossini di Pork Spot che delizierà i partecipanti alla cena (su prenotazione) con due sue creature culinarie: costine (ribs) laccate con salsa “pork spot” alla Stout e insalata di patate, stufato di maiale alla Stout con verdure di stagione.

St. Patrick’s Day anche al Mog, al Mercato Orientale, che per due giorni si trasforma in un grandissimo pub irlandese nel bel mezzo di Via XX Settembre. Innumerevoli pinte di Guinness spillata con schiuma “densa come Irlanda comanda”, stufati e stinchi rosolati per bene nella birra scura, brindisi diffusi, gadget a tema, ci sarà tutto. Venerdì sera session musicale di quattro giovani musicisti per continuare dalle 22 con il concerto dei The Red Feather’s Fellow. Poi sabato 18 saranno trasmesse le partite del Sei Nazioni di rugby: 13:30 Scozia – Italia, 15:45 Francia – Galles, 18:00 Irlanda – Inghilterra.

Fuori porta, uno degli appuntamenti in programma è quello organizzato dalla Vecchia Dogana di Rossiglione, in Valle Stura: venerdì 17 marzo per festeggiare insieme il giorno di San Patrizio, tanti piatti tipici della tradizione irlandese, fiumi di birra e whiskey nonché l’accompagnamento musicale dei

Folk & Beans.