Spediporto parla cinese: la “Green Logistic Valley” raccontata su The Silk Road

Genova. È stato recentemente pubblicato su The Silk Road un articolo dedicato al progetto pilota della Green Logistic Valley ideato e promosso da Spediporto. Questa rivista, che riprende nel nome la via della seta e che si propone l’obiettivo di mettere in relazione i progetti e le imprese occidentali con il mercato cinese. Pubblicata in doppia lingua, inglese e cinese, la rivista cartacea viene distribuita fisicamente in più di 30.000 copie e raggiunge più di 100.000 aziende contando anche la sua versione digitale.

Visti questi numeri, è la pubblicazione ideale per promuovere la Green Logistic Valley e gli obiettivi prefissati, in modo da attrarre startup, aziende e investitori nel progetto.

È anche un ottimo strumento per raccontare la trasformazione del territorio in questione. Il crollo di Ponte Morandi, la portata di un evento così tragico hanno reso la Valpolcevera nota a livello globale, ma per motivi che non si vorrebbero mai raccontare. La ricostruzione del viadotto in tempi celeri e la reazione delle istituzioni a livello locale e nazionale, con la creazione del modello Genova, ha invertito la rotta, ma ora è il momento di interrogarsi su quale sarà il futuro della Valpolcevera, prossimo e a lungo termine.

“È con quest’ottica che Spediporto sta lavorando a questo progetto innovativo in termini di sostenibilità, digitalizzazione”, dichiara Giampaolo Botta, Direttore generale di Spediporto, “allo scopo di trasformare un territorio oggi senza una vera e propria connotazione in un hub del terziario avanzato capace di creare posti di lavoro di alto livello e nuove idee di città innovative e che tengano l’uomo al centro”.

Lo sviluppo per la Green Logistic Valley ideato in Valpolcevera potrebbe significare per un territorio che deve reinventarsi per il nuovo millennio, tenendo memoria del suo passato industriale e allo stesso tempo guardando agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con l’iniziativa “Capitale Verde Europea” che consiste, tra l’altro, in:

• una VISIONE STRATEGICA A MEDIO/LUNGO TERMINE, con obiettivi ambiziosi per rafforzare l’immagine e l’identità della propria comunità urbana.

• RICONVERSIONE ECOLOGICA DELLA CITTÀ, per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e per uno sviluppo economico legato all’ambiente.

• RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, per aumentare la qualità della vita, che contribuisce alla valorizzazione delle aree e favorisce gli investimenti.

• PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA, che consistono nella sostituzione del patrimonio edilizio obsoleto a favore di edifici intelligenti che non consumano e non inquinano.

• L’approccio strategico previsto per la Valpolcevera sarebbe finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• RICONVERSIONE ECOLOGICA DELLA VALLE:

• mitigare gli effetti del cambiamento climatico e combattere l’inquinamento.

• RICOSTRUZIONE DEL TESSUTO URBANO DELLA VALLE:

• attraverso la creazione di una Linea Verde, che potrebbe costituire il collegamento dell’intera valle.

• AREA LOGISTICA SEMPLIFICATA: in cui realizzare lo SVILUPPO DELLA BLUE AND GREEN ECONOMY ad alte prestazioni energetiche.

• PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA ESTREMA: per massimizzare la qualità della vita e accedere ai finanziamenti del Green Deal europeo.

Secondo il Presidente Andrea Giachero, “il progetto pilota della ZLS in Valpolcevera potrebbe costituire un vero e proprio test-drive delle politiche orientate agli SDGs 2030, non ancora adottate a livello nazionale. Il raggiungimento di questo obiettivo consentirebbe di stigmatizzare il “modello Genova” a livello internazionale, anche nel senso di promuovere uno sviluppo economico intorno all’uomo e ai suoi bisogni immediati”.

La pubblicazione su un magazine cinese come The Silk Road è un ottimo strumento per far conoscere il progetto e diffonderlo sempre più a livello internazionale e per cercare partner e nuovi investitori.