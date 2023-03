“Spacchiamo tutto”, la rage room Anger Games di Bolzaneto festeggia il suo primo anno

Genova. Festeggia oggi un anno di attività la rage room “Anger Games” di via Morasso 34 a Genova Bolzaneto. “Moltissimi i clienti che hanno potuto apprezzare negli ultimi 12 mesi il concept e l’esperienza proposta – dicono i titolari – con un adeguato set di protezioni, e in totale sicurezza, a ciascun partecipante viene fornita un’arma base ed un set di vari oggetti con cui divertirsi, piatti, bicchieri, elettrodomestici, piccoli mobili, la sessione di sfogo ha una durata di 15 minuti ed è accompagnata da una selezione musicale scelta dal cliente, immortalato ovviamente in un originalissimo video ricordo”.

Nella stanza più grande possono entrare fino a otti persone contemporaneamente. L’accesso alle rooms avviene esclusivamente previa prenotazione e l’intera attività dura circa 30 minuti, con vestizione, briefing e debriefing; durante i giorni di apertura la struttura è comunque accessibile a chiunque voglia visitarla e prenotare direttamente la propria stanza.

Il traguardo dei 12 mesi di vita viene visto come un punto di partenza e non di arrivo. Anger Games Genova è la terza rage room a marchio Anger Games in Italia, e ha seguito le orme dei locali di Milano, prima attività di questo genere aperta in Italia e attiva da aprile 2018 e Torino, attiva dal 2020.

Nel corso dei prossimi mesi saranno molte le novità e le proposte che lo staff ha già pianificato per tutta la clientela. La location, 150 metri quadri con due stanze polifunzionali si presta ad essere sfruttata in maniera eccellente anche per attività di gruppo e team building.

“Siamo entusiasti di far parte della realtà Anger Games”, spiega Giovanni Carvelli, uno dei tre soci, “perché si tratta di un’attività innovativa che permette finalmente ai genovesi, e non solo, di trascorrere il proprio tempo libero in un modo diverso dal solito, molto divertente e allo stesso tempo terapeutico. È vero che di primo acchito il nostro gioco può sembrare solo una superficiale opera di distruzione, ma invece ciascuna sessione racchiude in sé il seme di una rinascita costruttiva, dove lo stress e la schizofrenia delle nostre città trafficate vengono lasciati fuori dalla porta. Spieghiamo sempre infatti durante il briefing che il nostro è un mondo a parte dove si può dar sfogo alle proprie frustrazioni in modo assolutamente salutare. E chi l’ha provato è sempre uscito rinvigorito e soddisfatto”.