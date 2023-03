Genova. Da anni è l’emblema dell’anarchia stradale nel centro di Genova: via Roma, salotto buono della città, due corsie a senso unico in salita verso piazza Corvetto, una delle quali – soprattutto al mattino – costantemente occupata da auto e furgoni in sosta selvaggia, mentre la corsia teoricamente riservata ai bus diventa l’unica transitabile. E così anche in piazza Fontane Marose, a due passi dall’elegante via Garibaldi. Ora il Comune corre ai ripari e, con un’ordinanza di mobilità pubblicata oggi, istituisce nuovi stalli dedicati ai veicoli in carico e scarico merci, nella speranza di contrastare il fenomeno.

Il provvedimento prende atto “della accresciuta richiesta di settori di sosta riservati ai veicoli merci necessari a rifornire gli esercizi commerciali compresi nelle aree circostanti via Roma, via XXV Aprile, largo San Giuseppe e via Dei Cebà e arriva dopo un incontro online coi negozianti e gli assessori Campora e Bordilli, “per approfondire le necessità espresse dalle categorie commerciali e contemperare le richieste con le possibilità di sosta individuate nelle aree perimetrali a nord del centro storico aperte alla circolazione veicolare”.

In tutto sono stati individuati quattro stalli merci più alcune aree dove si potrà sostare solo in alcuni orari per operazioni di carico e scarico. Due settori di sosta verranno ricavati in largo San Giuseppe, altri due saranno in via dei Cebà, il primo in prossimità di passo Ozanam vicino a galleria Mazzini e il secondo all’intersezione con largo delle Fucine. La sosta sarà riservata ai veicoli merci dalle 7.00 alle 13.00 dei giorni feriali per massimo un’ora con obbligo di esporre il disco orario, mentre dalle 13.00 alle 20.00 saranno parcheggi a rotazione gratuiti per tutti (sempre un’ora con disco orario).

Per ottenere ulteriore spazio verrà temporaneamente abolito il divieto di sosta in via XXV Aprile all’intersezione di via Roma e nella stessa via Roma all’uscita del sottopasso pedonale di piazza Corvetto, lato prefettura, ma solo per veicoli in carico e scarico merci, dalle 7.00 alle 13.00 dei giorni feriali, per massimo un’ora con esposizione del disco orario.

In questo modo si perderanno tuttavia alcuni parcheggi per le moto: saranno recuperati in largo delle Fucine, vicino alla scala che porta a piazza Giorgio Labò (all’entrata di galleria Mazzini).

Il centro di Genova invaso dalle auto

Resta per ora inattuato l’annunciato progetto di una semi-pedonalizzazione del triangolo piazza Fontane Marose-via XXV Aprile-via Roma con chiusura al traffico privato e possibile creazione di un doppio senso per i mezzi pubblici in via Roma. Una rivoluzione che Tursi aveva promesso nel 2021.