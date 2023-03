Solvente nell’acquedotto comunale: acqua vietata nel ponente ligure

Liguria. Il sindaco di Arma di Taggia Mario Conio ha vietato l’utilizzo dell’acqua a uso alimentare, igienico e per qualsiasi altro scopo per un possibile inquinamento da solvente 1,2,3-tricoloropopano, che interessa l’acquedotto. La segnalazione è giunta verso le 12 i sabato 12 marzo.

“Sono in corso verifiche da parte degli enti competenti – spiega il primo cittadino – per comprendere la reale entità del fenomeno e se sia coinvolta l’intera rete idrica comunale” Nel frattempo, Rivieracqua il gestore unico del ciclo integrato delle acque in provincia di Imperia, di concerto con il Comune, sta attrezzando due autobotti, una per Taggia, in piazza 4 Novembre e una ad Arma, presso villa Boselli, per fornire acqua potabile alla cittadinanza.

“Il solvente finito nelle falde del torrente Argentina è stato trovato in campioni di acqua prelevata in alcuni pozzi situati nella zona di Arma del Comune di Taggia e fanno pensare a un inquinamento, si spera localizzato, della falda acquifera, conseguente a possibili versamenti nell’area circostante”. Lo ha detto all’ANSA l’ingegnere Valerio Chiarelli, direttore esecutivo di Rivieracqua, che spiega dal punto di vista tecnico come è avvenuto l’inquinamento, che oggi ha portato il sindaco o di Taggia, Mario Conio, a vietare qualsiasi utilizzo dell’acqua per la possibile presenza del solvente 1,2,3-tricloropropano. “Quasi sicuramente – prosegue Chiarelli – il minor apporto di acqua, a seguito del prolungamento del periodo siccitoso, potrebbe essere una concausa di questa minor diluizione di eventuali inquinanti”. In pratica, se ci fosse stata più acqua, anche il fattore di diluizione avrebbe potuto essere maggiore. “Precisiamo che queste analisi, le quali indicano la presenza di un inquinamento ambientale, non sono previste nei normali esami effettuati per valutare la qualità per l’uso umano”.

A quanto sembra la presenza del solvente sarebbe stata accertata dall’Asl durante alcuni approfondimenti. “Le percentuali rilevate sono comunque molto basse e difficilmente rilevabili con strumentazioni normali. Sono in atto misure correttive, che consentono di escludere i pozzi al momento interessati da questo fenomeno, compensando la richiesta di acqua tramite collegamenti con l’acquedotto del Roya. Le squadre operative stanno effettuando manovre di rete”. Al momento, oltre a al Comune di Taggia, potrebbe essere coinvolta anche una parte di Sanremo e nei prossimi giorni Arpal e Asl eseguiranno ulteriori accertamenti negli altri pozzi presenti alla foce dell’Argentina, che alimentano i Comuni circostanti, per escludere eventuali allargamenti del fenomeno.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale a Protezione Civile e ambiente Giacomo Giampedrone stanno seguendo l’evolversi della situazione, in stretto contatto con il sindaco di Taggia Mario Conio, il presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola, Protezione Civile e Arpal, legata alla presenza, in un primo pozzo di emungimento che rifornisce l’acquedotto di Taggia, dell’agente tossico 1,2,3-Tricloropropano in una quantità superiore di 50 volte al limite di legge. Il rinvenimento di tale sostanza tossica è avvenuto a seguito di 1 dei 10 campionamenti effettuati nella giornata di ieri da Asl1, che ha portato oggi all’emissione da parte del sindaco di Taggia Mario Conio di un’ordinanza precauzionale di divieto di utilizzo dell’acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale.

Si attendono in queste ore gli esiti degli altri 9 campionamenti riferiti a territori limitrofi. Alle 18.30, presso la Prefettura di Imperia, si riunirà un tavolo di coordinamento tecnico per la gestione della situazione. “Regione Liguria si è subito attivata per il tramite dell’agenzia Arpal che, in queste ore, sta facendo tutti gli approfondimenti di laboratorio necessari riferiti anche ai campionamenti effettuati nei territori limitrofi – dichiarano il presidente Toti e l’assessore Giampedrone – Protezione Civile è pronta a intervenire, siamo in attesa di ulteriori sviluppi: per ora l’unico provvedimento assunto è l’ordinanza del Comune di Taggia che vieta l’utilizzo a qualsiasi scopo dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale”.