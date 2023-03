Situazione Sampdoria, Lanna: “La difendiamo come un fortino, speriamo presto in notizie confortanti”

Genova. “Continueremo a lottare per trovare una soluzione alla nostra amata Sampdoria, ma anche per salvare gran parte delle aziende genovesi e del territorio, loro ci hanno aiutato e continuo a ringraziarle per il sostegno che ci danno”.

Il presidente della Sampdoria Marco Lanna, a margine della presentazione del club Luca Vialli e Bobby Gol, fa il punto sulla difficile situazione societaria. Il riferimento è anche alla delicata situazione in cui si trovano i creditori del club, che al momento non possono muoversi dal punto di vista legale perché il tribunale ha accettato la composizione negoziata della crisi.

In riferimento alla richiesta della Lega Nord del Comune di Bogliasco di togliere la concessione alla Sampdoria, Lanna risponde: “Ringrazio anche il sindaco Luca Pastorino, che capisce il momento e ci ha dato tutta la disponibilità del mondo. Siamo come in un fortino, lo stiamo difendendolo con tutto quello che possiamo”.

Sul futuro: “Notizie certe non ne abbiamo, si stanno muovendo le persone responsabili del processo e speriamo presto in notizie confortanti“.