Sistemi Android a rischio hacker, la scoperta e la soluzione dei ricercatori dell’Università di Genova

Genova. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Genova, Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi – DIBRIS, e di EURECOM Graduate School and Research Center in Digital Science (Biot Sophia Antipolis, Francia) ha individuato nuove vulnerabilità in Android, il più diffuso sistema operativo per dispositivi mobili, che consentono di realizzare un attacco di phishing, semplice da attuare ed estremamente efficace, che permette di rubare le credenziali dell’utente (login e password) da ogni applicazione installata e su qualsiasi versione del sistema operativo finora sviluppata.