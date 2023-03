Sinistra Italiana, nel weekend il congresso straordinario della federazione provinciale genovese

Genova. Domani pomeriggio, sabato 4 marzo, si aprono i lavori del congresso straordinario della Federazione di Genova di Sinistra Italiana, che proseguiranno anche nella giornata di domenica 5.

È l’atto finale del periodo di commissariamento avvenuto nell’ottobre scorso e avrà all’ordine del giorno la discussione e la votazione dei documenti congressuali e l’elezione degli organismi dirigenti e di garanzia.

Lo afferma il Garante Nazionale della federazione genovese di SI Mimmo Caporusso, che in questi mesi è stato inviato nel capoluogo ligure.

“Il congresso avviene in una fase delicata per il nostro Paese – prosegue l’esponente nazionale di SI – che vede una netta vittoria delle destre sia a livello nazionale lo scorso settembre, che a livello cittadino lo scorso giugno. Entrambi appuntamenti elettorali contraddistinti da un forte astensionismo ma che ha visto a livello cittadino, in occasioni delle elezioni politiche, un risultato positivo dell’Alleanza Verdi Sinistra con il 5.4% dei consensi”.

Ai nuovi organismi dirigenti spetterà il compito di rafforzare la presenza sul territorio e definire una proposta politica in grado di rispondere ai problemi della città.

Il congresso si terrà presso il Bi.Bi. Service in Via XX Settembre 41, 3° piano, con i seguenti orari: Sabato 04 marzo dalle ore 15 alle 20:30. Domenica 5 marzo dalle 9 alle 12