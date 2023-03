Sinistra Italiana Genova, Simona Cosso è la nuova coordinatrice provinciale

Genova. L’assemblea provinciale di Sinistra Italiana ha eletto all’unanimità Simona Cosso nuova coordinatrice provinciale di Genova e Rocco Albanese come tesoriere. Il presidente della commissione provinciale di garanzia è Antonio Molari. Lo rende noto un comunicato stampa del partito.

Con l’elezione dei nuovi organismi dirigenti e la chiusura del congresso straordinario di Sinistra Italiana Genova finisce oggi il periodo di commissariamento durato alcuni mesi sotto il garante nazionale Mimmo Caporusso. Un passaggio segnato tuttavia dalla plateale fuoriuscita degli iscritti legati al precedente gruppo direttivo, guidato da Mariano Passeri e Andrea Foti, entrato in dissenso con la linea politica di Nicola Fratoianni a favore dell’alleanza col Pd.

“Sinistra Italiana Genova – si legge nella nota contribuirà ora al rafforzamento del partito all’interno di una collaborazione sempre più stretta con Europa Verde e Possibile per la costruzione di un polo progressista nel nostro Paese”.

Al congresso hanno partecipato il segretario del Pd Simone D’Angelo, il coordinatore provinciale del M5s Stefano Giordano, la co-portavoce ligure dei Verdi Simona Simonetti, la presidente di Linea Condivisa Rossella d’Acqui, Roberta Burroni di Possibile, Roberta Piazzi di Rifondazione Comunista, mentre il segretario della Cgil Igor Magni, impegnato nella manifestazione antifascista di Firenze, ha inviato un messaggio di augurio per i lavori del Congresso. “Con tutti – spiega il comunicato – loro sono emersi diversi punti di convergenza che permetteranno di costruire un’alternativa programmatica e di azione politica unitaria sul territorio”.

Poi un commento sullo strappo che si è consumato ieri: “Siamo dispiaciuti che una parte dei compagni abbia deciso di non partecipare a questo dibattito chiamandosi fuori da Sinistra Italiana, rinunciando a portare la propria visione politica già espressa nei lavori precongressuali. Al di là delle forme plateali in cui si è manifestato il loro dissenso, riteniamo che questa scelta sia il frutto di una debolezza di linea politica che a nostro avviso non è in grado di indicare una prospettiva per il nostro partito e per la sinistra nel suo insieme”.

E infine, sulle accuse dei fuoriusciti alla Cgil: “Nel corso della preparazione del congresso e durante lo svolgimento dello stesso, abbiamo assistito ad un’inutile polemica nei confronti delle forze sindacali accusate di ingerenza nella vita politica del nostro partito. Noi vogliamo esprimere la nostra solidarietà nei loro confronti e vogliamo sottolineare l’assoluta infondatezza di questa accusa. È superfluo ribadire la totale autonomia delle organizzazioni sindacali rispetto a tutti i soggetti politici compreso il nostro; allo stesso tempo crediamo che i valori e le lotte che da sempre il sindacato porta avanti siano patrimonio per tutto il campo progressista e quindi anche di Sinistra Italiana.