Sicurezza sul lavoro, Traversi (M5s): “Il Governo si è preso un impegno, non faremo sconti”

Genova. “I dati sono impietosi e lo diciamo da tempo: le denunce di infortunio sul lavoro presentate entro dicembre 2022 all’Inail sono state 697.773, in aumento del 25,7% rispetto all’anno precedente. Tra le regioni con i maggiori aumenti, c’è la Liguria (+49%), che è peraltro tra le prime tre maglie nere a livello nazionale. Quasi superfluo aggiungere che serve un cambio di passo e serve subito. Interpellato per sapere quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di sostenere la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al comparto portuale, l’esecutivo oggi si è preso un impegno preciso su cui non faremo sconti”.

Così il deputato pentastellato Roberto Traversi, che in aula oggi ha ricordato la proposta emendativa del M5S alla legge di bilancio 2023, che prevede il “Fondo sicurezza lavoro portuale”, istituito nello stato di previsione del min istero delle infrastrutture e dei trasporti con 3 milioni di euro destinati alle imprese del porto che investiranno in sicurezza sul lavoro nel triennio 2023-2026. “Ho chiesto in particolare al Governo se intende dare attuazione all’articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, adottando le norme previste in materia di sicurezza dei lavoratori del porto, delle navi e del trasporto ferroviario”.

“Seguiremo attentamente tutti i passaggi illustrati oggi in Aula dal sottosegretario al Mit e auspichiamo che questa sia davvero la pietra miliare di un deciso cambio di passo. Abbiamo sempre detto che la nostra sarebbe stata un’opposizione costruttiva e oggi lo confermiamo, a patto però che il Governo rispetti gli impegni presi e mantenga alta l’attenzione sul fenomeno, sensibilizzando quotidianamente le parti coinvolte nel rendere strutturali i controlli e aumentare contestualmente gli investimenti su formazione e prevenzione. Non è accettabile che un cittadino esca di casa per andare a lavorare e non vi faccia più ritorno perché chi governa non ha saputo tutelarlo”, conclude Traversi.