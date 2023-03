Sicurezza sul lavoro, firmato il nuovo protocollo sui cantieri autostradali

Genova. Firmato oggi in Prefettura a Genova alla presenza delle parti datoriali, sindacali e di tutti gestori autostradali liguri il nuovo “Protocollo di intesa regionale relativo alle misure aggiuntive di protezione per i lavoratori operanti nei cantieri di manutenzioni stradali in presenza di traffico ‘Mettiamo in cantiere la Sicurezza”’. Il Protocollo modifica il precedente del 2022 che a sua volta costituiva l’aggiornamento dell’analogo documento del 2017.

L’obiettivo del documento, che avrà durata quadriennale, è quello di migliorare la sicurezza e la salute per i lavoratori che operano all’interno dei cantieri autostradali liguri, favorendo le attività ispettive da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), promuovendo momenti di confronto tra i soggetti sottoscrittori, iniziative di informazione e formazione dedicate ai lavoratori e ai loro rappresentanti per la sicurezza. A firmare il documento per Regione Liguria è stato l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola.

“I cantieri autostradali sono tanti e sono una realtà alquanto complessa e pericolosa – sottolinea Angelo Gratarola – Con il collega Marco Scajola abbiamo quindi portato in Giunta l’aggiornamento del documento, nel quale il monitoraggio sull’attuazione delle attività previste venga effettuato con cadenza quadrimestrale attraverso un tavolo convocato e presieduto da Regione Liguria. La salute e la sicurezza vanno tutelati al massimo e il tavolo sarà il luogo in cui si porteranno gli elementi critici e insieme si troveranno le soluzioni. Ringraziamo dunque la Prefettura per il lavoro di regia e tutte le parti che hanno contribuito a questa firma che rappresenta di fatto la volontà comune di un ulteriore incremento dei livelli di sicurezza dei lavoratori”.

Autostrade per l’Italia esprime “grande soddisfazione. Questo protocollo è motivo di grande orgoglio per tutti noi – afferma Massimiliano Arces, responsabile Group Hse di Aspi – Le sinergie messe in campo con le rappresentanze sindacali in questi anni, con azioni che hanno posto al centro un modello partecipativo di relazioni industriali e di concertazione, sono determinanti per la nostra azienda e per costruire insieme il futuro. L’implementazione di politiche riguardanti la sicurezza sul lavoro è per noi strategica, anche in un’ottica di gestione integrata delle diverse realtà facenti parte del Gruppo e tese a estendere questa cultura in tutta la filiera, in termini di inclusione e visione sistemica del settore trasporti”.

“La sicurezza sul lavoro per noi è una priorità – spiega Francesco Sapio, direttore di Tronco di Genova di Aspi – Con il piano di investimenti da 21.5 miliardi di euro attivato dalla nostra azienda, un terzo dei quali in Liguria, per ammodernare e potenziare la rete autostradale nazionale, il volume delle opere è aumentato di ben quattro volte. Con l’incremento dell’impegno cantieristico però, la sfida sulla sicurezza diventa naturalmente più complessa: con le misure adottate, la collaborazione produttiva e il modello di compartecipazione con i sindacati, gli indici infortunistici del Gruppo hanno già subito una forte riduzione degli incidenti sul lavoro”.

“L’impegno di Aspi sul fronte della sicurezza dei lavoratori è un percorso ormai rodato e irrinunciabile – si legge in una nota della concessionaria – che solo nell’ultimo anno ha prodotto diversi importanti accordi in materia, dal patto sindacale nazionale che ha introdotto lo “Stop Work Authority”, dando a ogni lavoratore l’autorità di interrompere i cantieri o il proprio lavoro in caso riscontri rischi per la sicurezza, all’accordo con Inail che in questi mesi vede in via di definizione un cantiere sperimentale, cioè un luogo di lavoro in cui, grazie alle nuove tecnologie, sarà possibile rafforzare in maniera esponenziale la sicurezza”.

Sul protocollo anche la dichiarazione dei sindacati: “Il Protocollo firmato oggi in Prefettura rappresenta un importante risultato che Cgil Cisl Uil della Liguria hanno fortemente perseguito – dichiarano Maurizio Calà, Luca Maestripieri, Mario Ghini Segretari Generali di Cgil Cisl Uil Liguria – l’ambito autostradale, soprattutto quello ligure, presenta un alto tasso di rischio rispetto a salute e sicurezza sul lavoro e vede la compresenza di tanti lavoratori e lavoratrici con diversi contratti: dai dipendenti diretti delle concessionarie, a chi opera nelle aree di servizio, nei cantieri, nei servizi, nella manutenzione, nello sfalcio e nelle altre attività – sottolineano i sindacalisti – con la firma di oggi si dà gambe alla legge regionale n. 2 del 2020 che istituisce i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di sito che si aggiungono agli rls delle singole aziende e territoriali”.

Proprio la possibilità per gli rsl di sito di entrare in ogni ambito di lavoro rappresenta il valore aggiunto a tutela di lavoratrici e lavoratori che operano in ambito autostradale e questo fa della Legge Regionale e ora del Protocollo un unicum in Italia. Ai due testi si è arrivati dopo anni di confronti e contrattazione partita nel 2017 e che, attraverso mobilitazioni, hanno portato prima all’approvazione della Legge Regionale e dopo a protocolli provinciali che oggi, nel nuovo testo, vengono ripresi e migliorati. Oltre ad una elevata agibilità degli rsl di sito, il protocollo prevede l’assunzione preventiva di informazioni su quanti lavoratori sono impegnati nei luoghi di lavoro, quali aziende sono impiegate, il tipo di contratto applicato.