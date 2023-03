Siccità, Bucci torna alla carica con l’idea dissalatore: “Il nostro ‘oro blu’ per tutto il Nord Italia”

Genova. Il sindaco Marco Bucci rilancia la proposta di realizzare un dissalatore per riutilizzare l’acqua di mare e quella dei depuratori e risolvere così l’emergenza siccità nel Nord Italia.

“Noi stiamo pensando a un nuovo capitolo dell’energia che è l’oro blu, ovvero l’acqua, che diventerà una delle fonti più importanti del futuro e che a Genova ci candidiamo a gestire in maniera opportuna, avendo una grande sorgente come il mare – ha spiegato a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità di Axpo -. Dalle aziende che si occupano di energia ci aspettiamo un coinvolgimento per avere una città completamente sostenibile e in grado di gestire l’oro blu”.

L’idea è già sul tavolo dall’anno scorso: la Città metropolitana aveva inserito l’impianto nella programmazione quadriennale fino al 2027, anche se per la tempistica era stato escluso dalle richieste di fondi legate al Pnrr. A spingere per il dissalatore era stato anche Piero Salini, amministratore delegato del gruppo WeBuild, proponendo un intervento della società genovese Fisia Italimpianti che ha già realizzato impianti analoghi negli Emirati Arabi Uniti.

“Il progetto – dettaglia oggi Bucci – prevede di utilizzare l’acqua che esce dai depuratori, che non verrà più versata in mare ma riconvertita insieme a quella di mare per averla desalinizzata a metà. In questo modo l’acqua potrà entrare in un depuratore e uscire perfettamente gestibile, ma con costi inferiori”. In prospettiva l’impianto rifornirebbe un’area molto più vasta: “Possiamo utilizzare le condutture che già abbiamo, quelle che erano utilizzare per il petrolio: due o tre di queste non sono utilizzate, potremmo adattarle per portare acqua in Pianura Padana con costi molto più bassi rispetto a quanto costerebbe una nuova infrastruttura”.

“Il progetto definitivo non c’è ancora – prosegue il sindaco – ma stiamo lavorando per mettere insieme tutti i pezzi del puzzle”. Dove costruirlo? Ancora una volta in pole position ci sono le aree ex Ilva di Cornigliano su cui Bucci ha diversi progetti in ballo: “Un’area che conoscete bene – fa intendere ai giornalisti – e che ci auguriamo ci venga data il più in fretta possibile. Genova potrebbe offrire un grande servizio al Nord Italia”.

Una soluzione, quella del dissalatore, che non convince i geologi interpellati da Genova24 per discutere dell’emergenza siccità e dei possibili rimedi. “Ho lavorato su progetti simili in Oman – ha spiegato Guido Paliaga, presidente ligure della Sige – ma loro possono permetterseli perché hanno energia a basso costo. Quegli impianti sono il modo più costoso che esista di produrre acqua”. Anche secondo Paolo Airaldi, presidente dell’Ordine dei geologi della Liguria, “sono impianti altamente energivori, e per produrre energia in Italia si usa tanto l’idroelettrico, oggi in parte in crisi per la scarsità di precipitazioni. Un cane che si morde la coda, insomma. Si deve partire dagli sprechi, da un uso consapevole della risorsa e dal rispetto degli equilibri naturali”.

Un altro tema spinoso è quello collegato ai gruppi economici che potrebbero entrare in gioco: nei giorni scorsi il consigliere comunale d’opposizione, Mattia Crucioli, aveva sollevato la questione dei rapporti in atto tra Iren – multiutility partecipata dal Comune che sicuramente sarebbe protagonista di un eventuale progetto disallatore – e Mekorot, gruppo statale israeliano specializzato proprio in questo tipo di impianti.

L’azienda israeliana, ha ricordato Crucioli, è accusata di gravi violazioni di diritti umani a danno della popolazione palestinese privata delle proprie risorse idriche. In consiglio, la giunta aveva risposto che l’accordo tra Iren e Mekorot siglato alcuni mesi fa “non contempla un rapporto economico e commerciale, non ci sono investimenti, ma uno scambio di know-how e competenze”.