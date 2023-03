Si fingevano carabinieri per truffare gli anziani: “Dateci i soldi, servono per le indagini”, due arresti

Genova. Pedinavano gli anziani fino a casa e poi si intrufolavano negli appartamenti fingendosi carabinieri con tanto di tesserino e chiedendo alle vittime di consegnare loro il denaro che sarebbe servito per le indagini che stavano conducendo sullo stabile.

I due, Arian Bitiq di 22 anni e Paolo Narciso di 24, ieri hanno truffato così una coppia di 82 enni a San Fruttuoso. Uno dei due è rimasto in strada con lo scooter acceso e l’altro dopo aver preso i soldi, circa 1500 euro in contanti, e un libretto degli assegni ha raggiunto il complice. Poco dopo hanno tentato un secondo colpo a Marassi con la stessa tecnica quando già sulle loro tracce c’erano gli uomini della squadra mobile, coordinati dal vice questore Antonino Porcino. Nel secondo caso la vittima però non si è fatta impressionare dal falso tesserino da maresciallo e non ha aperto la porta.

A quel punto i due hanno tentato una pericolosissima fuga: uno ha tentato di fare un volo di alcuni metri trattenuto a fatica dai poliziotti che hanno subito alcune lievi lesioni mentre l’altro ha cercato di investire gli agenti con lo scooter.

Entrambi sono stati arrestati per i furti ma gli saranno contestati probabilmente anche le lesioni e la resistenza.