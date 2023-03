Sfilata ‘Defilè demodè’ e uno spettacolo su Teresa Mattei: gli eventi per avvicinarsi all’8 marzo

Genova. In occasione dell’8 marzo 2023, l’Associazione di Promozione Sociale Sc’Art! Creazioni al Fresco, l’Associazione Sarabanda IS con il TIQU Teatro Internazionale di Quartiere e Non Una di Meno Genova si uniscono per intrecciare un percorso comune, costruendo un’alleanza che metta insieme creatività e diritti di base, contrastando e decostruendo gli stereotipi di genere e la violenza maschile sulle donne e di genere.

E’ un’idea che valorizza e promuove le interconnessioni, le collaborazioni e l’economia circolare, sostenendo e rafforzando una rete di realtà che agiscono in un tessuto sociale eterogeneo e complesso attivando processi di cambiamento e consapevolezza.

Sabato 4 marzo 2023 dalle ore 17,00 DEFILÈ DEMODÈ

L’evento si concretizza in un’azione performativa in cui si presenta la “Nuova Collezione” di borse e accessori realizzati dal laboratorio di Creazioni al Fresco utilizzando i vecchi striscioni di CIRCUMNAVIGANDO Festival Internazionale di Circo Teatro a cura di Sarabanda IS.

Per una moda che sia portatrice di diritti, inclusione sociale, autodeterminazione e sensibilità ambientale contraria allo spreco.

Sarà una sfilata che attraversando i vicoli collega e mette in comunicazione i due spazi, Vico Angeli21 e TIQU, e che avrà come scenografia la mostra fotografica “ReSisters vol.3” a cura di Vladia Ghillino: 50 foto scattate durante manifestazioni e momenti di piazza per dar voce alle lotte e alle rivendicazioni della marea femminista che dal 2017 attraversa strade e piazze facendo irruzione nello spazio pubblico tessendo mappe di alleanza, solidarietà e convergenza, con l’obiettivo di denunciare e contrastare la violenza maschile sulle donne e di genere in ogni sua forma.

La mostra fotografica ci racconta di sorellanza e condivisione, le borse e l’attività delle lavoratrici del progetto Creazioni al fresco ci raccontano di autodeterminazione e percorsi di autonomia.

L’evento proseguirà e si concluderà con lo spettacolo IL DISCORSO DI CHICCHI Teresa Mattei alla Costituente alle ore 20,20 presso il TIQU Teatro Internazionale di Quartiere.

Con Alessia Donadio

Testo e regia Monica Luccisano

Disegno luci Alberto Giolitti ed Eleonora Sabbatini,

Cura tecnica Alessandro Bigatti,

Produzione Cineteatro Baretti e Museo storico della Resistenza

Teresa Mattei, una figura cardine per il nostro paese, una donna che con coraggio con le sua azioni e la sua vita ha segnato le sorti del nostro paese e delle donne.

É stata la più giovane delle ventuno donne elette il 2 giugno del 1946 nella neonata Repubblica Italiana. Decorrono nel 2023 i 75 anni dell’entrata in vigore della nostra Costituzione (1 gennaio 1948) di cui Teresa Mattei fu la più giovane delle Madri Costituenti.

PER MAGGIORI INFO: https://www.sarabanda-associazione.it/il-discorso-di-chicchi-teresa-mattei-alla-costituente-al-tiqu/