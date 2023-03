Sestri Ponente, un altro mese di attesa per l’apertura del ponte obliquo: “Pronto ad aprile”

Genova. Mesi di ritardo per una serie di imprevisti ed extracosti. Il ponte obliquo sul Chiaravagna, a Sestri Ponente – a ripercorrere le interrogazioni a risposta urgente degli ultimi mesi in consiglio comunale – avrebbe dovuto essere concluso a novembre, poi a fine anno, poi a marzo e infine ad aprile.

Questa l’ultima data stabilita per la riapertura di un’opera viabilistica che i residenti e i commercianti di Sestri Ponente aspettano da anni.

“Posso confermare che per quanto riguarda il ponte obliquo siamo in dirittura d’arrivo – ha detto oggi l’assessore alla Mobilità Matteo Campora rispondendo alla consigliera di Genova Civica Mariajosé Bruccoleri – abbiamo incontrato più volte la cittadinanza e spiegato il problema dello slittamento dovuto alla necessità di approvare una variante molto impattante per togliere tutta la serpentinite presente in alveo”.

“Di fatto l’opera doveva essere accompagnata da un’opera di bonifica estremamente importante ed è stato necessario integrare notevolmente il quadro economico”, ha ricordato Piciocchi. Nei mesi scorsi si era parlato di 3 milioni di euro in più.

“Confermo che è un’opera prioritaria per l’amministrazione e non ci sono elementi di diversità rispetto al passato – continua – oggi Ireti ha iniziato la posa delle nuove tubazioni in acciaio sotto al ponte e seguiranno le prove di carico. Ad aprile dovremmo aprire”.

La giunta ricorda che dovranno riprendere anche le discussioni sulle viabilità, “che non abbiamo mai abbandonato, legate anche alle sollecitazioni dei cittadini e che abbiamo trasmesso agli uffici mobilità”.