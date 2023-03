Sestri Ponente, domenica la “contropasseggiata” nel cantiere del ponte obliquo

Genova. Domenica 19 marzo alle 11 in contemporanea con le visite al cantiere del Waterfront di Levante, a Sestri Ponente avrà luogo una “contropasseggiata” in un altro cantiere, quello del ponte obliquo di via Giotto. Ad organizzare il flashmob tutti i gruppi di opposizione del Municipio Medio Ponente.

“Con questo flashmob vogliamo ricordare al sindaco e al suo vice che il Ponente è in sofferenza – spiega la rossoverde del Municipio Medio Ponente, Sara Tassara – Genova non è solo il progetto del Waterfront ma è anche il cantiere infinito del ponte obliquo di via Giotto, un cantiere che ha un impatto gravoso sulla cittadinanza, sui commercianti e sulla viabilità. I lavori iniziati nel 2020 si sarebbero dovuti concludere in circa un anno, mentre dopo tre anni abbiamo scoperto dall’ultima seduta di Consiglio comunale che la consegna slitterà ancora, almeno ad aprile”.

“Questo è l’ennesimo caso in cui la giunta Bucci dimostra la sua visione di città, una città in cui si preferisce investire e mettere attenzioni e passione sulle grandi opere, dimenticando i servizi che servono per la quotidianità dei cittadini – rimarca la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia -. In questa visione di città c’è poi un altro grande problema di fondo: concentrare tutto sul centro e sul Levante, dimenticando completamente il Ponente”.

Le opposizioni fanno notare che oltre all’agognata fine dei lavori, per il ponte obliquo ci saranno altre questioni dirimenti da affrontare. Partendo dall’esposto presentato dai cittadini lo scorso aprile per segnalare alcuni punti pericolosissimi per i pedoni, ci sarà da intavolare proprio una nuova discussione tra cittadini e amministrazione per ripensare la viabilità di alcune zone, tra le quali via Chiaravagna, via Borzoli e via Cadenaccio.

“Come Partito Democratico siamo orgogliosi di batterci, fianco a fianco con le altre forze politiche d’Opposizione nel Municipio, perché un’opera fondamentale per la viabilità sestrese come il ponte obliquo possa trovare una conclusione – afferma Stefano Bernini, del Pd -. È tristemente rappresentativo come un ponte decisamente contenuto nella sua lunghezza, sia diventato quasi una barzelletta. Genova ed il Municipio sono governate da persone che inseguono i problemi invece di pilotarli e portarli a conclusione”.

“Una battaglia che deve essere combattuta e sostenuta per la cittadinanza che ha bisogno di risposte certe e chiare. Non é più tollerabile alcun ritardo, l’esigenza di fruire del ponte e tornare all’ordinaria viabilità della zona non è procrastinabile oltre – sottolinea Elisa Somaglia, di Genova Civica -. Sia in Consiglio Comunale che in Municipio abbiamo già presentato numerosi documenti ma nostro malgrado – ad oggi- questa Giunta non è ancora in grado di rispettare i tempi per la consegna dell’opera”.

“Occorre ricordare che dopo diversi ritardi alla posa del ponte lo scorso novembre, il vicesindaco Piciocchi garantì la consegna dell’opera entro gennaio – puntualizza Maria Neri del Movimento 5 Stelle -. Pochi giorni fa abbiamo scoperto che la consegna slitterà ad aprile, speriamo per l’ultimo rinvio. Il modo in cui l’amministrazione Comunale e quella Municipale hanno affrontato questo cantiere dimostra il poco interesse che viene riservato alle esigenze della quotidianità dei cittadini sestresi”.