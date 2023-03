Sestri Ponente, 32enne precipita dal secondo piano e muore: la procura dispone l’autopsia

Genova. Probabilmente si è trattato di un suicidio ma la procura di Genova vuole vederci chiaro e per questo ha disposto l’autopsia sul corpo di una donna di 32 anni, originaria dello Sri Lanka, morta dopo un volo dal secondo piano dell’abitazione dove risiedeva con il marito e due figli piccoli.

La tragedia si è verificata ieri mattina a Sestri ponente mentre il marito della donna era in casa con lei. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Sampierdarena. Secondo quanto appreso sul corpo della 32enne non ci sarebbero segni di lesioni pregresse tali da far pensare a maltrattamenti in famiglia né segnalazioni di interventi passati in quell’abitazione da parte di polizia o carabinieri.

I vicini di casa hanno parlato ai militari di alcune liti, ma il contesto farebbe pensare a una famiglia senza particolari problemi con il marito che ha un lavoro fisso e la donna che accudiva i figli.

Il sostituto procuratore Francesco Maresca, per dipanare ogni dubbio, ha aperto tuttavia un fascicolo per omicidio proprio per poter svolgere l’autopsia ai sensi della legge.