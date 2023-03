Sestri Levante, Pistacchi: “Sulla denatalità non servono annunci ma risposte credibili”

Sestri Levante. Riceviamo e pubblichiamo da Diego Pistacchi, candidato sindaco del centrodestra a Sestri Levante:

“Si parla molto di denatalità: è certamente un problema serio. Onestà impone però di non raccontare favole ai cittadini: il ruolo del Comune in questo settore può essere prevalentemente di supporto a politiche di enti sovraordinati che dispongono delle risorse necessarie.

Fatta questa premessa, un Comune può, anzi deve agevolare i cittadini a conoscere e sfruttare tutte le forme di sostegno messe a disposizione da Regione e Governo. In questo momento sono ad esempio attivi i bonus di Regione Liguria per contribuire alle rette degli asili nido per le famiglie in difficoltà. Regione finanzierà i campi estivi sempre con la stessa finalità. Troppe volte queste norme non sono conosciute e impongono difficili percorsi burocratici. Qui si interverrà a livello comunale. Intanto assegnando la delega per la famiglia e l’infanzia a un consigliere, togliendola dal gravoso incarico di un assessore che rischierebbe di non poter dedicare al tema il tempo necessario. Dal consigliere delegato dipenderà uno Sportello Famiglia a disposizione dei cittadini che saranno aiutati anche a muoversi tra pratiche e rapporti con la pubblica amministrazione.

L’intervento diretto del Comune potrà invece riguardare l’adozione di buone pratiche già testate da altre realtà locali. Si potranno adattare alle esigenze sestresi il “Quoziente Parma” o il “Fattore famiglia” della Regione Veneto che consentono di correggere il rigido meccanismo dell’Isee, facendo “pesare” maggiormente il numero dei figli ed eventuali loro problematiche, adeguando le tariffe dei servizi, a partire dagli asili nido comunali, che peraltro sono solo due su cinque, insufficienti in rapporto alla popolazione esistente. Sempre per andare al concreto e al credibile, in questo caso le risorse andranno reperite attraverso un censimento e una razionalizzazione del patrimonio comunale, che dovrà garantire maggiori introiti”.