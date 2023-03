Sestri Levante, Massucco si candida sindaco: “Disponibile per costruire un campo largo”

Sestri Levante. Sarà Marcello Massucco il candidato sindaco del centrosinistra a Sestri Levante. Dopo essersi dimesso da amministratore della società in house del Comune Mediaterraneo Servizi, l’albergatore 45enne laureato in economia bancaria “ha dato la propria disponibilità alla costruzione di un campo largo per l’amministrazione della città nei prossimi cinque anni”, si legge in una nota. Il suo sfidante, sostenuto da tutto il centrodestra, sarà il giornalista Diego Pistacchi.

“Sono nato e vivo da sempre a Sestri Levante – dice Massucco – Crescendo in questa bellissima città e comunità ho deciso di candidarmi, spinto e incoraggiato in queste settimane da esponenti di vari settori: dell’economia, della cultura, dell’associazionismo, rappresentanti dei quartieri e delle frazioni, il terzo settore”.

“La mia – prosegue – vuole essere una candidatura aperta a tutte quelle forze propositive che vogliano portare un proprio contributo per la città. Nella mia azione amministrativa sono entrato in contatto con tante realtà della città, con persone che si impegnano ogni giorno per migliorarne la vita, per darle un futuro. Dunque mi rivolgo a chi oggi anima il territorio con iniziative popolari, i circoli che presidiano le frazioni, le associazioni che con passione fanno vivere i quartieri e i parchi, le persone che si occupano di volontariato, le migliori energie che si impegnano nelle comunità parrocchiali. In questi giorni ho raccolto l’appoggio di numerose forze politiche e civiche per la costruzione di un campo largo e condiviso che possa tracciare una visione chiara della città con spirito di continuità e innovazione.

“Una città vivibile, sostenibile e turistica. Questi sono i punti su cui costruire la Sestri del domani”, premette Massucco spiegando il suo programma. “Sestri è una città fondata sul lavoro: si coniuga un mix unico con la presenza di uno dei più importanti poli industriali del Tigullio e il capillare tessuto commerciale e artigianale che contribuisce alla grande vocazione turistica. Questa penso sia un’innovazione unica per la nostra città. Abbiamo fatto molto per la promozione turistica, altrettanto si sta facendo e dobbiamo continuare a fare per consolidare la presenza industriale. Su questo punto è assolutamente positivo l’annunciato ampliamento dell’attività di Fincantieri che sarà affiancata ad una nuova e moderna viabilità. Proprio in questi giorni il Comune ha sollecitato un protocollo d’intesa, che vorrei sostenere e portare avanti sin da subito, per l’approvazione della nuova viabilità d’accesso a Riva Trigoso che allontanerebbe il traffico pesante dal centro abitato. Un risultato importante che si discuterà anche in Regione nei prossimi giorni”.

“Voglio poi supportare e sostenere queste fondamenta della città con politiche attive di sviluppo sostenibile. Per questo penso sia necessario attivare politiche per la casa, per agevolare l’abitabilità, soprattutto per i nostri giovani che non devono essere costretti a lasciare questa città. Un’attenzione va poi alla fitta rete sociale, vera protagonista della cura quotidiana del territorio, che in questi anni ha mantenuto una comunità attiva anche nelle nostre periferie – prosegue -. Sviluppo sostenibile, vivibilità e una comunità attiva possono crescere ulteriormente se affiancate da un’evoluzione del verde come infrastruttura sociale. Questo penso possa essere realizzabile non solo con grandi spazi verdi, teatro di socialità (ne è un chiaro esempio il parco Mandela), ma anche con la cura quotidiana e la pulizia delle strade, delle piazze, delle vie”.

“Tutto questo – cconclude – penso non possa esistere senza una sanità territoriale efficiente e pubblica. Mi batterò affinché rimanga attivo sul nostro territorio l’ospedale, un presidio importante non solo per il Comune di Sestri Levante, così come la casa di riposo. Accanto a questo ci sono i servizi sociali che, soprattutto nel periodo più duro della pandemia, hanno portato avanti uno sforzo straordinario a sostegno della comunità. Penso sia importante sostenere un servizio sociosanitario pubblico che in questi anni ha valorizzato il nostro territorio”.

Ad appoggiare Massucco è anche l’associazione Partecip@TTIVA che inaugura un nuovo gruppo a Sestri Levante: “Aldo Pepi, insieme a Massimo Riva, delegato dall’associazione a supportare la nascita del gruppo di Sestri Lavante, hanno intrapreso un percorso che vede la luce in questi giorni. Hanno scelto di sostenere Marcello Massucco, candidato sindaco alle prossime amministrative di Sestri Levante. Apprezziamo l’impronta civica che il candidato sindaco vuole dare alla sua squadra, siamo certi che la cittadinanza saprà riconoscere le qualità di una formazione che raccoglie l’esperienza degli ultimi cicli amministrativi, ma che vede crescere una forte componente espressione della società civile: commercianti, liberi professionisti, impiegati, rappresentanti del mondo del volontariato e dello sport”.