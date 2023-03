Sestri Levante, la prossima settimana al via i lavori per la nuova pavimentazione in viale Roma

Sestri Levante. Cominceranno la prossima settimana i lavori di rifacimento della pavimentazione di viale Roma, un importante intervento di riqualificazione che verrà effettuato in due lotti.

Il primo lotto, per un investimento pari a 241mila euro, prevede l’intervento sul marciapiede del lato nord della via, il lato destro tenendo la stazione ferroviaria alle spalle, e prevede un generale restyling dello stesso, con miglioramenti sia estetici che funzionali.

La scelta della nuova pavimentazione si è infatti orientata su piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento di acqua, in analogia con lo stile di alcune delle facciate dei condomini della via; le piastrelle avranno un formato a mosaico, come le preesistenti, ma verranno creati riquadri con colore a contrasto per abbellire la pavimentazione nel suo insieme.

Allo stesso tempo si provvederà anche al rifacimento dei marciapiedi adiacenti al porticato e alla sostituzione/riposizionamento dei cordoli stradali a perimetro deteriorati o dissestati. Inoltre, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, verranno installate pavimentazioni con codice Loges a servizio delle persone non vedenti o ipovedenti. Saranno anche installati nuovi cestini per i rifiuti, panchine in corrispondenza del capolinea degli autobus e rastrelliere per biciclette.

Il cronoprogramma dei lavori prevede una durata di circa tre mesi, con il termine quindi prima dell’avvio della stagione estiva; i lavori procederanno a porzioni per minimizzare il disagio dei residenti e delle attività commerciali: nei prossimi giorni il piano dell’intervento verrà condiviso con gli amministratori dei condomini e con gli esercenti.