Sestri Levante, in piazza le lavoratrici della Rsa Due Palme: “A rischio 50 posti di lavoro”

Genova. Lunedì 6 marzo a partire dalle 10.00 la Cisl Funzione Pubblica Liguria ha organizzato un presidio sotto il Comune di Sestri Levante per sostenere la vertenza contro la cooperativa Segesta delle lavoratrici che operano presso la Rsa Due Palme.

La vicenda si delinea all’interno della complicata realtà che si è venuta a costituire dopo il 2005 con la nascita di Stella Polare, una società mista pubblico e privato, dove il socio di maggioranza è rappresentato dal Comune di Sestri Levante e uno dei soci di minoranza è il Consorzio Tassano.

Nel 2018 Stella Polare affida al socio privato Consorzio Tassano l’organizzazione e la gestione completa dei servizi della Rsa Due Palme che a sua volta lo affida alla Cooperativa Segesta. “Un sistema di scatole cinesi che può far nascere il dubbio di conflitti di interessi e che in ogni modo ha condizionato le trattative sindacali che ad oggi sono in una una situazione di stallo, vista anche l’emergenza economica che è stata recentemente segnalata dalla Cooperativa Segesta e dal Consorzio Tassano – spiega Luigina Piano della Cisl Funzione Pubblica Liguria -. Da tempo la Cisl Fp Liguria ha segnalato al Comune di Sestri Levante le forti criticità gestionali della cooperativa Segesta e le irregolarità nell’applicazione del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali ma oggi a fronte di queste segnalazioni sono state avanzate proposte dai vertici della Cooperativa che ancora una volta ricadono pesantemente sulle lavoratrici, che da tempo subiscono una gestione che ha messo a forte rischio la tenuta dei livelli occupazionali e ha generato un forte debito nei loro confronti”.

“Sono 4mila le ore di lavoro straordinario fatte in un anno dalle lavoratrici della cooperativa senza che ad oggi siano state retribuite e di fatto imponendo un orario di lavoro instabile e imprevedibile. Lunedì chiederemo un incontro con i vertici del Comune di Sestri Levante direttamente coinvolto nella società Stella Polare e chiederemo alla stessa classe politica comunale di fare la loro parte per sbloccare questa situazione. Non vorremmo ci si dimenticasse di chi, nel periodo del Covid-19, era chiamati eroi perché garantiva con la propria presenza l’assistenza continua a chi ne aveva bisogno e adesso ci ritroviamo con 50 posti di lavoro a rischio”, conclude Piano.