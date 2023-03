Sestri Levante, il candidato Solinas: “Via Nazionale e Pila abbandonate, mi impegno per rilanciare il civ”

Sestri Levante. “Negli ultimi anni via Nazionale e il quartiere di Pila sono stati di fatto trascurati dall’Amministrazione comunale uscente. Emblematica la scelta di collocare, senza un’adeguata condivisione con gli abitanti, una nuova scuola in via N. Cambiaso, andando a eliminare con sorprendente leggerezza gran parte dell’area verde libera. Analogamente, lo scarso sostegno e il disinteresse nei confronti del CIV di zona ha contribuito in maniera determinante alla sua disgregazione. Questo quartiere, le sue vie, i suoi abitanti, le attività economiche presenti meritano molto di più”. È quanto dichiara Francesco Solinas, candidato sindaco di Sestri Levante.

“Pila – prosegue – è infatti uno dei cuori pulsanti di Sestri e, con l’adiacente quartiere della Lavagnina, più popolosi della città. Da sindaco, con la mia Amministrazione, porrò quest’importante parte di Sestri al centro di un’attenzione che sarà costante nel tempo e non occasionale per convenienza”.

“Da subito metterò in campo una serie di azioni per una migliore vivibilità e dinamicità del quartiere attraverso la realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni”, sottolinea ancora il candidato sindaco.

“In particolare via Nazionale è uno snodo fondamentale del tessuto commerciale della città e come tale va trattato; darò tutto il supporto necessario al rilancio del CIV, che rappresenterà un importante strumento per il presidio, la crescita, la promozione e la valorizzazione dell’area. Il cambiamento che porterò si vedrà anche da questi fatti”, conclude Solinas.