Sestri Levante, il candidato sindaco Solinas: “Noi per la piena attuazione dell’intesa sull’ampliamento Fincantieri”

Sestri Levante. “Lavoreremo con il massimo impegno per la piena attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto nei giorni scorsi da Regione Liguria, Comune di Sestri Levante e Fincantieri per l’ampliamento a mare dello stabilimento di Riva Trigoso e la realizzazione della nuova viabilità finalizzata ad evitare il passaggio del traffico pesante dal centro del borgo. Questo tema sarà uno dei primi che la nuova Amministrazione comunale si troverà ad affrontare dopo le elezioni del 14 e 15 maggio prossimi. Sarà mia cura mettere in campo, con spirito di collaborazione con gli altri enti coinvolti, ogni azione finalizzata a fare sì che gli impegni assunti col Protocollo vengano rispettati puntualmente ed attuati nella loro totalità”.

E’ quanto ha dichiarato questa mattina Francesco Solinas, candidato sindaco di Sestri Levante, nel corso di una manifestazione elettorale a Riva Trigoso.

“Lo sviluppo di una realtà industriale strategica quale Fincantieri – ha proseguito – rappresenta una grande opportunità per il nostro comprensorio, a partire dalla nuova occupazione che potrà essere generata dall’ampliamento dello stabilimento di Riva, con posti di lavoro in più che dovranno andare a beneficio del nostro territorio”.

“Un altro aspetto importante del Protocollo – ha sottolineato ancora Solinas – riguarda la messa in opera della viabilità alternativa per i mezzi pesanti in entrata e in uscita dalla stessa Fincantieri e da Arinox. Si tratta di un’infrastruttura attesa da più di vent’anni dai cittadini di Riva e che finalmente, sotto il mio mandato se sarò eletto sindaco, potrà trovare realizzazione”.

“Grande attenzione andrà posta sul rispetto delle prescrizioni ambientali e sulla difesa costiera: su questo, come sugli altri punti, garantisco sin da ora la mia determinazione affinché sia data integrale attuazione agli indirizzi contenuti nell’ordine del giorno approvato da tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale nella seduta del 21 febbraio scorso. Tra questi indirizzi vi è, in particolare, la richiesta di demolizione della platea in cemento sottostante al molo esistente, che costituisce una barriera alla circolazione delle acque e del sedime verso Renà, con pesanti conseguenze in termini di erosione costiera, emerse chiaramente nel recente passato”, ha aggiunto il candidato sindaco.

“Per la messa in sicurezza di borgo Renà e del suo litorale, che rappresenta un gioiello di bellezza paesaggistica prezioso ma fragile, sono stati fatti significativi investimenti e realizzate importanti opere di difesa in questi ultimi anni, anche con il fondamentale contributo di Regione Liguria, ed è necessario che il lavoro fatto non venga vanificato”, ha concluso.