Sestri Levante, il candidato sindaco Solinas: “Istituirò i consigli di frazione”

Genova. Per aumentare il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell’Amministrazione comunale, una delle proposte di rilievo del programma del candidato sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas è l’istituzione dei Consigli di Frazione.

“Le recenti discussioni sul posizionamento della nuova scuola materna in via Negrotto Cambiaso, che eliminerà ampia parte dell’area verde esistente e allontanerà il campetto da basket, nonché i malumori per il progetto della nuova passeggiata di Riva Levante causati dalla controversa scelta di proporre la chiusura del primo tratto di via Colombo, mostrano chiaramente come sia necessaria più comunicazione e più condivisione con i cittadini riguardo alle scelte amministrative”, dichiara Solinas.

“I Consigli di Frazione – prosegue – potranno essere istituiti attraverso una modifica dello Statuto comunale. Saranno scelti con regolari elezioni e saranno composti da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri a seconda del numero di residenti dei quartieri e delle zone interessate”.

“I Consigli di Frazione – spiega il candidato sindaco – avranno uno scopo consultivo sull’andamento dei servizi e sulle attività e segnaleranno le problematiche, le esigenze e le necessità della frazione, proponendo interventi e soluzioni. La funzione propositiva sarà completata anche da un apposito budget che il Consiglio avrà a disposizione per quanto attiene alla messa in campo di iniziative volte alla valorizzazione della frazione”.

“Questo strumento, oltre ad avere aspetti pratici di condivisione delle scelte, consentirà una partecipazione attiva dei residenti alla vita della frazione, favorendo l’amore e la cura per il territorio. Questo è un punto importante nell’impostazione amministrativa che la mia proposta di cambiamento vuole portare in città, con l’obiettivo di rimettere senza timore il cittadino al centro dell’azione e delle scelte politiche del Comune”, conclude Solinas.