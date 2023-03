Sestri Levante, il candidato sindaco Pistacchi: “Nessun depotenziamento per l’ospedale, sono solo bugie”

Sestri Levante. “Nessun depotenziamento, nessun progetto che possa prevedere una riduzione dei servizi offerti da parte dell’ospedale di Sestri Levante” afferma il candidato sindaco di Sestriamo e di tutto il centrodestra, Diego Pistacchi, nell’ambito di un incontro con l’assessore regionale alla Salute, Angelo Gratarola.

“Ringrazio l’assessore per la disponibilità immediata nel ricevermi e nel confrontarsi sull’argomento che ha allarmato senza motivo molti cittadini – spiega Diego Pistacchi -. Grazie ancor più per avermi confermato una volta di più che ogni voce relativa a possibili tagli relativi all’ospedale di Sestri Levante è frutto di fantasia e di bassa propaganda elettorale, fonte di allarmismo gratuito tra la popolazione”.

“Nel piano sanitario regionale non è previsto alcun depotenziamento della struttura – ribadisce l’assessore Angelo Gratarola -. L’ospedale è a pieno titolo parte integrante dell’offerta sanitaria che Asl4 offre nel Tigullio. Durante la fase pandemica ha rappresentato un fondamentale punto di riferimento per il levante, grazie in particolare alle professionalità che vi operano e che sono ben note alla dirigenza della Asl4 e del sistema sanitario regionale”.