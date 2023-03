Sestri Levante, il candidato sindaco Massucco: “Scriviamo insieme il programma per la Sestri di domani”

Sestri Levante. Il candidato sindaco Marcello Massucco lancia l’invito a cittadine e cittadini, associazioni, categorie, partiti politici di Sestri Levante per un incontro che vuole avviare un confronto diretto sui progetti, i bisogni, le difficoltà e i desideri per la città del domani.

“Scriviamo insieme il programma per la Sestri del domani – dice il candidato Marcello Massucco – Quello che proponiamo il prossimo 2 aprile alle cittadine e ai cittadini è un percorso partecipativo che punta alla realizzazione di nuovi progetti per la città. Raccogliamo i frutti di un percorso di ascolto che è iniziato già da diverse settimane nei banchetti sparsi in diverse zone del Comune, dove abbiamo parlato della nostra idea di città”.

L’incontro si svolgerà attraverso la modalità del “world cafè”, una tecnica che si sviluppa sulla costituzione di piccoli gruppi tematici di discussione informale dove ogni partecipante potrà esprimere le proprie opinioni.

Un confronto di idee e proposte dunque costituito su tavoli di confronto tematici che saranno composti da 6/7 persone in modo da sollecitare l’intervento di tutti i partecipanti. Una volta conclusa la fase di confronto delle idee si elaborerà insieme una serie di proposte da inserire nel programma elettorale.