Sestri Levante, identificato il cadavere trovato sui binari della stazione

Sestri Levante. Ha un nome il corpo dilaniato trovato ieri sui binari della stazione di Sestri Levante.

Abdul Rubel, 30 anni, del Bangladesh, era da anni residente a Sestri Levante dove aveva aperto un negozio per la vendita di bigiotteria nel centro storico, in via XXV Aprile. Lo ha riconosciuto un cugino. Nelle ore successive al ritrovamento era stata segnalata la scomparsa dell’uomo.

Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente, con l’uomo che potrebbe essere stato risucchiato da un treno in transito. I carabinieri e la polfer stanno visionando le registrazioni delle telecamere per capire cosa sia accaduto perché nessun macchinista ha segnalato investimenti.