Sestri Levante: Franco Repetto è il nuovo presidente degli albergatori

Sestri Levante. L’Associazione Albergatori di Sestri Levante ha effettuato il rinnovo cariche per il quadriennio 2023-2027.

All’assemblea erano presenti tutti gli associati.

Il presidente uscente, Maurizio Anselmo, ha riassunto gli obiettivi raggiunti durante il suo mandato e ha messo a disposizione dei colleghi la sua esperienza e collaborazione.

Dopo un’ampia discussione l’assemblea ha eletto il nuovo presidente: Franco Repetto (Hotel Celeste), il vicepresidente è Claudio Cerruti (Hotel Due Mari) e il nuovo consiglio direttivo risulta così composto: Francesco Andreoli (Hotel Miramare), Maurizio Anselmo (Grand Hotel dei Castelli), Pier Enrico Dallorso (Hotel Villa Agnese), Lorenzo Lanzi (Hotel Mira), Nicolò Mori (Hotel Vis à Vis), Francesca Noceti (Hotel 4 venti).

Il neo eletto Repetto, dopo aver tributato un doveroso ringraziamento al presidente uscente per il lavoro svolto e ai colleghi per la fiducia accordatagli, ha elencato alcuni obiettivi che l’associazione dovrà perseguire.

“L’Associazione Albergatori fin da ora dà la propria disponibilità alla prossima Amministrazione Comunale a collaborare al fine di raggiungere obiettivi che possano andare a vantaggio sia dei residenti che dei turisti puntando su vivibilità, sicurezza e presidio anche notturno, pulizia, accoglienza. Sestri Levante si pone nell’ambito del Tigullio e della Liguria tutta come una località di alto appeal e la sempre maggiore richiesta di disponibilità di alloggi impone l’obbligo di una progettazione volta a garantire un aumento della qualità dell’offerta a 360 gradi. L’Associazione farà la sua parte per essere interprete principale della Sestri Levante che verrà, fungendo anche, sempre in un’ottica di collaborazione, da attento controllore per gli aspetti che riguardano programmazione, sviluppo e crescita ed auspicando di avere un ruolo importante, come giusto che sia, nella vita programmatica della città”.