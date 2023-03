Sestri Levante: ecco la lista civica Noi con Solinas

Sestri Levante. In vista delle amministrative del 14 e 15 maggio è stata presentata una nuova lista civica nella coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Sestri Levante di Francesco Solinas (nella foto).

La lista si chiama “Noi con Solinas – Sindaco per Sestri Levante“, non ha una connotazione partitica anche se ha una precisa collocazione politico-amministrativa alternativa all’Amministrazione uscente. Fra i candidati della lista figurano persone che hanno alle spalle precedenti incarichi amministrativi, ma anche tante persone alla prima candidatura.

Il capolista Albino Armanino che, insieme al collega consigliere uscente Paolo Smeraldi e all’amico Ermes Paterlini, ha sempre creduto nel progetto, dichiara: “Da tempo stiamo lavorando con Solinas a una proposta civica, che sappia andare oltre gli schemi tradizionali per portare finalmente a una nuova gestione della città. Puntiamo su un metodo amministrativo radicalmente diverso, concreto e partecipato, dove persone, famiglie, associazioni e imprese non siano soltanto sentite, ma ascoltate. Non basta dire di essere disponibili a parole: bisogna dimostrarlo nei fatti, facendosi davvero carico delle istanze di tutti i cittadini, nessuno escluso”.

Lo scopo della lista “Noi con Solinas – Sindaco per Sestri Levante” è dare il proprio apporto di impegno e competenze per chiudere definitivamente con il controverso decennio di amministrazione a guida di Ghio che, stando alle ultime notizie, si propone come candidata consigliere comunale in appoggio al candidato sindaco Massucco proprio per assicurare continuità alla propria gestione. È necessaria una svolta.

Albino Armanino tiene a evidenziare che il simbolo scelto dalla lista è graficamente coerente con questo scopo: “Si tratta di un grande cerchio blu con contorno verde, che sta a rimarcare la ferma volontà dei candidati di dar voce a tutto il territorio, senza trascurare i quartieri e le frazioni che, con il sostegno alla candidatura a sindaco di Solinas, si intende tutelare e promuovere insieme alla fascia costiera. In passato le scelte amministrative sono state prese quasi sempre in assenza del doveroso coinvolgimento dei cittadini e spesso hanno finito per penalizzare questa o quella zona. È nostra convinzione che ciò non debba accadere mai più. Ogni angolo di Sestri merita di essere considerato, curato e, possibilmente, anche valorizzato”.

Il programma è ancora in definizione anche con l’aiuto delle segnalazioni dei cittadini ma ha diversi punti fermi che sono volti a conseguire una migliore gestione dei servizi comunali e, in prospettiva, un contesto più attrattivo per famiglie e imprese.

Il consigliere Paolo Smeraldi aggiunge: “In questi anni abbiamo presentato circa 180 interrogazioni, interpellanze e mozioni. Innumerevoli le nostre proposte e i nostri interventi in consiglio comunale. Abbiamo identificato carenze sul bilancio, sugli appalti, sulla trasparenza che sono state poi riconosciute dagli organi competenti. Siamo riusciti dai banchi della minoranza a influire sulla gestione dell’amministrazione cittadina, ottenendo significativi risultati a beneficio di tutti e svolgendo spesso un ruolo di supplenza a fronte delle carenze della maggioranza. Forti di questa esperienza ci presentiamo con un progetto amministrativo che mette al centro il bene comune e la tutela della famiglia, particolarmente le famiglie con minori e quelle con persone disabili. Il calo demografico è il principale segno di crisi della nostra cittadina; urgono inziative concrete, a partire dal bonus bebè che avevamo già proposto e che purtroppo non è stato attuato, e misure. Vogliamo amministrare Sestri Levante con più concretezza e competenza di quanto sia stato fatto finora.”