Serra Riccò, intitolato a Emilio Mario Balestrero il piazzale della scuola di San Cipriano

Serra Riccò. Il vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna ha partecipato questa mattina all’intitolazione del piazzale antistante la scuola di San Cipriano, nel Comune di Serra Riccò, a Emilio Mario Balestrero, partigiano in tempo di guerra e Cavaliere al merito della Repubblica per l’impegno nell’assistenza degli emigrati italiani in Svizzera.

“Emilio Mario Balestrero, nato nel 1921 a San Cipriano, partigiano, operaio all’Ansaldo e poi emigrato in Svizzera nel dopoguerra – ha detto Sanna al termine della cerimonia – è un esempio di italiano all’estero che non ha mai dimenticato le sue origini mettendole al centro di un impegno fattivo verso i suoi connazionali”.

“È stato bello, significativo e particolarmente emozionante oggi celebrare l’intitolazione della piazza alla presenza degli alunni della Scuola Primaria Caffaro, che hanno partecipato attivamente presentando il lavoro di ricerca e riflessione che hanno fatto sui migranti attraverso le generazioni. Oggi come ieri qualcuno deve abbandonare il proprio paese: per trovare lavoro, per scappare da una guerra o per molte altre ragioni. La figura di Balestrero ha aiutato e guidato i ragazzi a immedesimarsi in storie che sembrano lontane ma che sono più vicine di quanto pensiamo: da emigrato è rimasto affezionato a questo territorio e ha saputo legare la sua nuova vita al rispetto e alla memoria delle sue origini. I ragazzi hanno capito, ed è bello pensare che il nostro futuro sia nelle loro mani”, ha concluso Sanna.