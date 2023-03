Serie D, Ligorna vs Sestri Levante sospesa per infortunio dell’arbitro

Genova. Il derby genovese del Girone “A” di Serie D è andato in scena nell’inusuale collocazione temporale del mercoledì pomeriggio per via dei giovani impegnati nel Torneo di Viareggio. La partita è stata però sospesa al terzo minuto del secondo tempo per un infortunio del direttore di gara sul punteggio di 1 a o a favore del Ligorna, in vantaggio grazie al rigore realizzato da Gulli dopo poco più di un quarto d’ora di gioco. Pare che Gabriele Sciolti di Lecce abbia dovuto alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Dato curioso, anche un altro infrasettimanale di questa stagione, quello tra Vado e Castellanzese, era stato interrotto per analogo motivo.

Le scelte iniziali

Mister Giorgio Roselli ha schierato il Ligorna con Atzori tra i pali, linea a tre in difesa composta da Garbarino, Damonte e Scannapieco. Sulle corsie esterne, Dellepiane a destra e Di Masi a sinistra. Perno della mediana Botta, ai suoi lati Gulli e Bacigalupo. Tandem offensivo Cericola-Gerbino.

Il Sestri Levante di mister Enrico Barilari ha risposto con l’altrettanto canonico 4-3-3. Anacoura in porta. Difesa, da destra a sinistra, con Podda, Pane, Oliana e Furno. Garibaldi in regia , mezze ali Parlanti e Troiano. Candiano, Cominetti e Marquez in avanti.