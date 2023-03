Serie D: Ligorna a caccia dei playoff, Stresa della salvezza. Mister Roselli: “Loro squadra duttile e aggressiva”

Genova. Impegno in trasferta in Serie D allo Stadio Forlano per il Ligorna nel weekend, impegnato contro lo Stresa Vergante, nel verbanese (la gara è stata posticipata alle ore 15:30, così come il big match contro il Sestri Levante che si giocherà alle 16:00 di mercoledì 15 marzo).

Se il Ligorna vuole dare seguito all’importante vittoria casalinga in chiave Playoff contro il Gozzano, lo Stresa dal canto suo si trova al terzultimo posto a otto lunghezze dalla zona salvezza, avendo totalizzato due vittorie e due sconfitte nelle ultime due gare.

“Lo Stresa Vergante è una squadra che cambia spesso sistema di gioco durante la partita – spiega il tecnico del Ligorna Giorgio Roselli – Sono aggressivi, soprattutto nel loro campo di casa. Hanno preso un portiere esperto e sono sicuramente nel gruppo di squadre che sta facendo di tutto per non retrocedere. Da gennaio in poi, come l’anno scorso, le squadre in lotta si sono rinforzate e loro sono sicuramente una di quelle”.

E sulla condizione della squadra: “Oltre ai lungodegenti Brunozzi e Silvestri – svela il mister – avremo out Gualtieri e Donaggio. Di Masi era febbricitante ma dovrebbe recuperare. Gli altri sono a disposizione”.