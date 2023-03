Serie D, il Sestri Levante non si ferma: battuto di misura il Chieri

Vince ancora il Sestri Levante. Tra le mura amiche del “Sivori” la formazione rossoblù ha battuto 2 a 1 il Chieri, club che naviga al centro della classifica di Serie D e presieduto dall’ex portiere del Chievo Verona Stefano Sorrentino. Il successo consente a Pane e compagni di mantenere 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la Sanremese, a sette giornate dal termine.

Il primo tempo si è chiuso con i corsari in vantaggio grazie al calcio di rigore realizzato da Candiano al 27esimo. In apertura di ripresa, i piemontesi hanno pareggiato i conti con Bellocchio. Al 64esimo, Marquez ha siglato un goal pesantissimo in chiave promozione.

Successo che incrementa i numeri da record del club del presidente Risaliti, salito alla ribalta nazionale per risultati che al momento non hanno eguali in Italia suscitando anche l’interesse dello storico mensile Il Guerin Sportivo. Sono 75 i punti conquistati fino a questo momento, frutto di 25 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Ben 60 i goal fatti, appena 21 quelli incassati.