Serie C silver e Campionati Universitari: il punto di coach Pansolin sul Cus Basket

Genova. Fase caldissima quella del CUS Genova Basket. Siamo ormai giunti alla fase finale della Regular Season di Serie C Silver, così come sono cominciate le qualificazioni ai Campionati Nazionali Universitari di Camerino 2023, nella cui selezione genovese sono presenti molti giocatori biancorossi. Analizziamo il momento della sezione cestistica attraverso le parole di Giovanni Pansolin, coach della prima squadra.

Universitari attualmente secondi della classe, otto lunghezze dietro la capolista Pallacanestro Sestri e due punti avanti rispetto al Tigullio Sport Team, superato proprio all’ultima giornata. Sammargheritesi che però, in caso di arrivo a pari punti, saranno premiati dalla differenza canestri, non ribaltata nella giornata di sabato. “Avremmo potuto provare a ribaltare negli ultimi minuti – racconta coach Pansolin, – ma onestamente era troppo più importante vincere dopo due sconfitte consecutive. In caso di nessun passo falso nostro e a meno di scivoloni di Tigullio noi potremmo arrivare terzi ora come ora, ma non è detto perché il campionato è molto equilibrato e sicuramente dobbiamo stare attenti a non farci risucchiare dietro da MY Basket e Basket Pegli”.

Sono quattro le giornate che mancano di qui alla fine della Regular Season, con i biancorossi che giocheranno sabato contro Vado e martedì il recupero contro Cogoleto.

“Il girone di ritorno ci ha visto fare prestazioni altalenanti – continua il capo allenatore – ma dobbiamo anche considerare che non stiamo benissimo fisicamente”. Un nome su tutti? Sicuramente quello di Marco Dufour, fuori da diverse settimane per un problema al tallone. “Vorremmo averlo al 100% e non per cinque minuti – aggiunge – ma ricordiamo che contro Tigullio avevamo due giocatori influenzati che nonostante questo sono scesi in campo”. Vallefuoco, uno dei due, ha chiuso anche con 18 punti realizzati.

Mancano dunque quattro partite per finire la Stagione Regolare. Terminato il 19 marzo poi il primo impegno sarà dopo tre settimane. “Una situazione che ci permetterebbe sì di recuperare tutti gli infortunati – analizza Pansolin – ma che non ci favorisce in quanto soffriamo le pause perché non abbiamo grande continuità laddove non c’è impegno agonistico”.

Grandi motivazioni anche per quanto riguarda l’impegno con la selezione universitaria del CUS Genova. Vittoria rotonda contro il CUS Brescia alla prima giornata del girone a tre di qualificazione, che prevede anche la partecipazione del CUS Piemonte Orientale. Una squadra, quella genovese, che comprende sia studenti e giocatori della prima squadra del CUS Basket, sia studenti tesserati con altre società. “Abbiamo iniziato con il piede giusto – spiega il tecnico – tra un mese contro Piemonte Orientale ci giocheremo il pass per lo spareggio per i CNU”.

“Era importante vincere con un buon divario proprio per la natura del girone a tre squadre sola andata – aggiunge – diciamo che abbiamo apparecchiato il tavolo per poter ragionare al meglio sul passaggio del turno”. Una squadra, quella in campo al PalaCUS, “molto bella da vedersi e da allenare”, in quanto “sono un bel gruppo di giocatori di categoria e molto coesi”. “La scelta è stata quella di creare una squadra che fosse tale anche fuori dal campo – racconta il coach – e il fatto che a fine partita abbiano chiesto quando facciamo un altro allenamento è una primizia poiché dimostra quanto si siano divertiti e quanto abbiano sposato la causa”.

Tornando alla Serie C Silver, “l’obiettivo dunque è quello di fare più punti possibili nelle quattro partite che rimangono – afferma in chiusura coach Pansolin – per poter chiudere al meglio la Stagione Regolare e prepararci alla fase successiva”.