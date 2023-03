Serie B1: Rimont Progetti Genova vittoriosa al tie-break

Genova. Sabato 18 marzo la Rimont Progetti Genova ha ospitato sul terreno di casa del PalaMaragliano le piemontesi dell’Arredofrigo Valnegri di Acqui Terme.

Come all’andata, a novembre, la partita è stata molto combattuta da entrambe le formazioni fino ad arrivare al tie-break che ha visto prevalere la squadra guidata da Matteo Zanoni e Alessandro Delucchi. I parziali: 25/13, 20/25, 19/25, 25/20, 15/10.

L’inizio, concreto e molto aggressivo da parte della Rimont, sia in battuta che in attacco, ha portato la formazione genovese a vincere facilmente il primo set. A questo punto c’è stato un calo di concentrazione e la squadra locale ha giocato con meno tranquillità e soprattutto meno lucidità. Ne ha approfittato Acqui che, alla ricerca di punti per la salvezza, ha meritatamente vinto i due set successivi. Nell’intervallo tra terzo e quarto set il coach Zanoni è riuscito a rimettere ordine nella squadra e la Rimont ha chiuso in crescendo il set pareggiando il conto e arrivando all’ennesimo tie-break della stagione.

Il set decisivo ha visto la formazione genovese giocare una buona pallavolo; grandi difese e ottimi attacchi le hanno consentito di portare a casa la vittoria (la quinta nelle ultime sei partite) in un incontro importante per la classifica del girone A.

“Portiamo a casa una vittoria dopo una serata sull’ottovolante – commenta Zanoni -. Le sicurezze messe in mostra nel primo set hanno lasciato il campo, dal secondo, ad alti e bassi che hanno rischiato di compromettere la vittoria. Dobbiamo crescere in lucidità per regalare al nostro numeroso pubblico, che ci ha sostenuto, una vittoria con i tre punti pieni. Ora testa alla prossima impegnativa trasferta a Firenze”.

In classifica le genovesi occupano l’ottava posizione con 21 punti. Sabato 25 marzo alle ore 19,30 trasferta a Firenze contro la Liberi e Forti 1914.