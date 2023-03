Serie B, vince ancora il Basket Pegli: superata in trasferta Polismile Torino

Genova. Una vittoria e una sconfitta per le due prime squadre del Basket Pegli. Ancora un successo per la prima squadra femminile in Serie B, ottenuta questa volta in trasferta contro la Polismile Torino. Una sfida che permette alle arancioblù di coach Conte di continuare a preparare la fase successiva. Si interrompe invece il filotto di vittorie della prima squadra maschile in Serie C Silver. Sconfitta contro l’Auxilium Basket per gli arancioblù di coach Conforti al PalaCorradi di Arenzano.

SERIE B

Buon approccio alla gara per capitan Arecco e compagne, abili a creare un solco già nella prima frazione con il punteggio di 11-19. Nel secondo quarto regna l’equilibrio, con le due compagini che vanno dunque a riposo sul 25-34. Break decisivo al rientro dall’intervallo lungo con le pegliesi, trascinate da Ranisavljevic, che ingranano e creano il gap decisivo con un parziale di 12-24. Nell’ultima frazione le ragazze di Coach Conte amministrano, portando così a casa altri due punti.

“È stata una partita simile a ciò che ci aspettavamo, ruvida ed intensa, con una difesa aggressiva soprattutto sulla palla – commenta il tecnico Mario Conte – Noi per lunghi tratti l’abbiamo interpretata bene, mettendo un discreto gap nella prima parte facendo girare bene la palla, e strappando alzando il ritmo nel terzo quarto, per poi controllare nell’ultimo periodo. Adesso Venaria per continuare a trovare ritmo e prepararci al meglio allo spareggio”.

POLISMILE TORINO vs BASKET PEGLI 49-69 (11-19; 14-15; 12-24; 12-11)

POLISMILE TORINO: Cherubini 10, Ramasso 9, Carnevale 7, Nicora 6, Jakpa 5, Landi 4, Cappa 4, Abbate 2, Vairo 2, Veronese, Torchio, Mussato. Coach: Terzolo.

BASKET PEGLI: Ranisavljevic 24, Nezaj 14, Bertini 9, Monachello 7, Arecco 6, Nwachukwu 5, Carbonell 4, Magno, Camarda, Aquilano, Gorini. Coach: Conte. Ass: Pozzato.

SERIE C SILVER

Gli ospiti, trascinati da Castello, cominciano forte creando un piccolo vantaggio nei confronti di Pegli. Nella seconda frazione gli arancioblù cercano di ricucire ma le due squadre vanno all’intervallo lungo sul +6 per Auxilium. Nel terzo quarto capitan Grillo e compagni subiscono il break che risulterà decisivo: 12-23 di parziale e sfida in salita. Nell’ultimo quarto non riesce l’assalto al fortino biancoblù, con Pegli che cade dunque dopo tre vittorie consecutive.

“Secondo me questa è stata la peggior prestazione in campionato – dice coach Conforti al termine della gara – in quanto abbiamo avuto grossi limiti a livello offensivo segnando solo 46 punti. Merito ad Auxilium che ha avuto più fame di noi ed è riuscita a portare a casa la partita. Sicuramente male anche come atteggiamento ma va anche detto che in un’economia di campionato ci può stare perché è la prima prestazione negativissima che facciamo. Dispiace però perché venivamo da un filotto di vittorie. Bravi loro che sono riusciti a portarla a casa”.

BASKET PEGLI vs AUXILIUM BASKET 46-64 (7-12; 15-16; 12-23; 12-13)

BASKET PEGLI: Zaio A. 9, Conforti Ale. 8, Grillo 8, De Natale 7, Nicoletti 5, Schiano 3, Nsesih 2, Mozzone E. 2, Facco, Bruzzone. Coach: Conforti Alf.

AUXILIUM BASKET: Castello 22, Ferrando 12, Prekperaj 7, Godani 6, Costacurta 6, Provenzano 5, Pedemonte 4, Valli 2, Grossi, Rossi, Bastianelli ne. Coach: Pezzi.