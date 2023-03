Serie B, Cagliari-Genoa LIVE: al via il secondo tempo di una gara bloccata, 0-0 al termine dei primi 45’

Risultato: Cagliari 0-0 Genoa [Live]

Al 75’ Sturaro lasciato colpevolmente libero di colpire in area dai difensori del Cagliari sfiora la rete del vantaggio, ma anche il suo tentativo termina di poco a lato: non si sblocca il match alla Unipol Domus.

Al 71’ riprende il gioco con Ranieri che opta per una doppia sostituzione: Azzi e Pavoletti (altro ex del match) prendono il posto di Barreca e Mancosu.

Al 70’ non ce la fa Valeri, dentro il quarto uomo al suo posto.

Al 67’ gioco fermo a causa dell’infortunio al polpaccio di Valeri.

Al 65’ nuovamente pericoloso uno scatenato Zito, ma Dragusin lo anticipa mettendo in corner.

Al 60’ torna a farsi vedere in avanti il Genoa, ma il tentativo di Gudmundsson viene murato: secondo tempo splendido all’Unipol Domus!

Al 58’ Martinez allontana con i pugni un buon cross di Nandez, continua la pressione offensiva del Cagliari.

Al 56’ Haps rileva Jagiello, Gilardino cambia ancora modulo passando al 3-5-2.

Al 55’ il Cagliari la sblocca con Nandez al termine di un’azione rocambolesca, ma l’arbitro annulla tutto: al momento della rovesciata di Lapadula Mancosu (autore dell’assist) era in posizione di offside.

Al 54’ Altare cerca la deviazione vincente di testa su azione da corner, ma il suo tentativo termina di poco a lato.

Al 52’ Lapadula trova ancora la barriera avversaria, poca precisione in casa Cagliari.

Al 51’ Zito scappa ancora sul filo del fuorigioco costringendo questa volta Vogliacco a spendere un fallo tattico: ammonito anche il numero 14, Grifone in affanno in questa fase.

Al 49’ Nandez conferma l’ottimo approccio del Cagliari calciando verso la porta: pallone sul fondo, spingono però gli uomini di Ranieri.

Al 48’ Mancusu calcia sulla barriera, pericolo scampato per gli uomini di Gilardino.

Al 46’ pronti via ed ecco subito un possibile episodio chiave del match: Sabelli (ammonito in seguito) stende Zito in area e l’arbitro non ha dubbi indicando il dischetto. Il Var però richiama Valeri correggendolo: il fallo è iniziato fuori area, sarà soltanto punizione per i padroni di casa.

Alle 21.33 l’arbitro comanda la ripresa delle ostilità. Sia Ranieri che Gilardino optano per un cambio: dentro Sturaro per Bani nel Genoa con conseguente passaggio al 4-3-2-1, in campo Nandez al posto di Goldaniga nel Cagliari.

Termina cosí 0-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo piuttosto bloccato, una sfida per il momento povera di emozioni impostata principalmente sulla fisicità di entrambe le compagini.

Al 45’+3 Kourfalidis cerca la porta da posizione defilata, nessun problema per Martinez.

Al 45’+1 ancora attento Vogliacco nel proteggere Martinez, prestazione solida e autorevole quella mostrata dal centrale difensivo del Genoa.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 40’ riprende il match.

Al 39’ staff medico del Grifone in campo per ristabilire un dolorante Bani: gioco fermo.

Al 37’ Kourfalidis cerca di sorprendere Martinez con un tiro dalla distanza, ma la sua conclusione viene murata.

Al 31’ Puscas cerca la porta di prima intenzione approfittando di un rimpallo, ma Radunovic respinge con i pugni sventando la minaccia.

Al 30’ anche Goldaniga viene sanzionato a causa di un intervento duro compiuto ai danni di Gudmundsson, cresce l’intensità ma scarseggiano le occasioni in campo.

Al 25’ Vogliacco interrompe una buona azione del Cagliari, attenta e precisa la difesa del Genoa fin qui.

Al 22’ Dragusin strattona Zito, giallo anche per il numero 5 del Grifone.

Al 19’ Lapadula non approfitta di un’incertezza clamorosa in fase di disimpegno di Martinez, che occasione per il Cagliari!

Al 14’ Vogliacco di testa prova a trasformare in oro una sponda di Dragusin, ma il suo tentativo termina alto.

Al 13’ proprio Rog accusa un fastidio: dentro Kourfalidis al suo posto, Ranieri già costretto ad effettuare un cambio.

All’11’ Rog interrompe la progressione palla al piede di Gudmundsson costringendo Valeri ad estrarre il primo cartellino giallo del match.

Al 6’ le due squadre si studiano senza scoprirsi, per il momento nessuna occasione da segnalare.

Alle 20.30 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Arbitro del match è il signor Paolo Valeri.

Le formazioni

I padroni di casa allenato da Ranieri scendono in campo con un 3-4-1-2 che vede protagonisti Radunovic, Altare, Goldaniga, Dossena, Zappa, Rog (C), Makoumbou, Barreca, Mancosu, Zito e Lapadula.

A disposizione Aresti, Lolic, Azzi, Capradossi, Di Pardo, Obert, Deiola, Kourfalidis, Nandez, Millico, Pavoletti e Prelec.

Gli ospiti invece rispondono con il 3-5-2 interpretato da Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Frendrup, Badelj (C), Jagiello, Criscito, Gudmundsson, Puscas.

In panchina si accomodano Semper, Agostino, Dragus, Lipani, Czyborra, Haps, Mattutro, Sturaro, Yalcin, Salcedo e Accornero.

Presentazione

Cagliari. Alla Unipol Domus Cagliari e Genoa scendono in campo in occasione della ventisettesima giornata di Serie B. Non sarà dunque la musichetta della Champions a risuonare in terra sarda, bensì la colonna sonora del campionato cadetto. La partita, in chiare promozione, sarà cruciale per entrambe le squadre: vincere in casa Grifone significherebbe in parte “prenotare” il ritorno in Serie A. Tra le file della squadra allenata da Gilardino mancheranno però Coda e Aramu, infortunati.