Serie B, Basket Pegli pronto per lo spareggio con Polismile. Coach Conte: “Serve massima attenzione”

Genova. Tutto pronto in casa Basket Pegli per lo spareggio in programma questo sabato contro la Polismile Torino. Una gara secca che mette in palio l’accesso al Girone Titolo del campionato di Serie B e dunque il primo decisivo esame per le ragazze di coach Conte.

Una formula, quella che prevede lo spareggio, che in caso di vittoria permetterebbe alle pegliesi di giocarsi il campionato con le altre tre squadre classificate. Un campionato la cui vittoria consentirebbe poi di accedere agli spareggi per la promozione in Serie A2. Tutto passa dunque per la sfida di sabato alle 20:30 al PalaCorradi di Arenzano contro una squadra che è stata sì sconfitta in entrambi i precedenti stagionali, ma che lo staff tecnico non vuole assolutamente sottovalutare.

“È una gara secca e come tutte le gare secche nasconde le insidie del caso – commenta coach Mario Conte – Non dobbiamo assolutamente pensare ai due precedenti in stagione, ma concentrarci solo sulla gara di sabato. Loro mettono sempre grande fisicità ed intensità in campo, usando tanto il corpo, dobbiamo quindi prestare massima attenzione, lucidità e restare focalizzati sulle nostre cose. Ovviamente è una gara che decide il futuro della stagione, pesante ed importante, arriveremo pronti”.